  3. Suche

logo!: Kunst, Kultur ... KI?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Kunst, Kultur ... KI?

Überlegt mal: Wann wart ihr zuletzt kreativ? Vielleicht habt ihr neulich etwas gezeichnet, eine Melodie erfunden oder einen Text in euer Tagebuch geschrieben?
Manche Menschen verdienen ihr Geld damit, kreativ zu sein: etwa Musik oder Maler, Schriftsteller oder Schauspieler. Nun haben sich Tausende von ihnen zusammengetan, um zu protestieren. Sie fordern: "Wir wollen nicht, dass die KI unsere Werke nutzt!"

Spinnst du? - KI - Are you nuts
12.10.2021 | 1:32 min

KI steht für Künstliche Intelligenz. Im Video erfahrt ihr, was dahinter steckt und wie KI genau funktioniert.

Darum geht's bei dem Protest:

Nochmal kurz erklärt: KI-Programme funktionieren ein bisschen wie unser Gehirn: Sie werden mit suuuupervielen Informationen gefüttert, um zu lernen. Wenn ein KI-Programm also lernen soll, einen Song zu komponieren oder ein Bild zu malen, werden ihm erst riesige Mengen an Kunstwerken gezeigt, die von Menschen gemacht sind.

Dagegen wehren sich all die Künstlerinnen und Künstler, die den Protestbrief unterschrieben haben. Sie wollen nicht, dass KI-Programme mit ihren Werken gefüttert werden. Schließlich verdienen diese Menschen mit Kunst und Kreativität ihr Geld - und haben jetzt Angst, dass KI ihnen sonst irgendwann den Job klaut. Mehr zum Problem mit KI und der Kunst erfahrt ihr hier:

KI und Kunst

Warum es ein Problem ist, wenn künstliche Intelligenz Musik macht.

09.05.2023 | 1:34 min

Diesen Text hat Debbie geschrieben.

  1. Ma

    logo!:Künstliche Intelligenz: fünf Beispiele

    mit Video1:29
  2. Zwei Computer vor einer Datengrafik mit bunten Gehirnen, einem ängstlichen Smilie und einem Ausrufe- und einem Fragezeichen

    logo!:Künstliche Intelligenz: Pro und Contra

    mit Video1:32
  3. Grafik: Welche Gefahr Künstliche Intelligenz birgt

    logo!:Die Sache mit der Künstlichen Intelligenz

    Video1:29