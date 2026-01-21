KI bei den Hausaufgaben - Macht künstliche Intelligenz dumm?

logo! erklärt : KI bei Hausaufgaben: Nutzt oder schadet es?

21.01.2026 | 12:22

Forschende haben untersucht, wie sich KI aufs Lernen auswirkt. Wir erklären euch, wie ihr KI so nutzen könnt, dass sie euch beim Lernen hilft statt schadet!