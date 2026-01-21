  3. Suche

KI bei den Hausaufgaben - Macht künstliche Intelligenz dumm?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

logo! erklärt:KI bei Hausaufgaben: Nutzt oder schadet es?

Erklärgrafik KI Hausaufgaben

Forschende haben untersucht, wie sich KI aufs Lernen auswirkt. Wir erklären euch, wie ihr KI so nutzen könnt, dass sie euch beim Lernen hilft statt schadet!

Nutzt ihr Künstliche Intelligenz? Und wenn ja, für was? Schreibt's in die Kommentare!

  • Eichhörnchen
    ich benutze keine KI weil ich auch meine Mama fragen kann
  • Milki
    Ich benutze KI um Übungsaufgaben für die Schule formulieren zu lassen.
  • Luisa
    Ja ich benutze ki für Hausaufgaben und zu recherchieren😊
  • Hi 😁
    Ich benütze keine KI (künstliche Intelligenz).  Ich benütze z.B. Google zum rechachachiren