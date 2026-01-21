logo! :Ob KI uns dumm macht?
Video1:38
Forschende haben untersucht, wie sich KI aufs Lernen auswirkt. Wir erklären euch, wie ihr KI so nutzen könnt, dass sie euch beim Lernen hilft statt schadet!
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
ich benutze keine KI weil ich auch meine Mama fragen kann
Ich benutze KI um Übungsaufgaben für die Schule formulieren zu lassen.
Ja ich benutze ki für Hausaufgaben und zu recherchieren😊
Ich benütze keine KI (künstliche Intelligenz). Ich benütze z.B. Google zum rechachachiren