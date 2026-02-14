  3. Suche

Was Moral ist

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

logo! erklärt :Was Moral ist

Die Grafikfigur eines Jungen, dazu ein Daumen nach oben und ein Daumen nach unten, sowie das Wort "Moral"

Moral hilft uns zu checken, was richtig und falsch ist. Aber was ist diese "Moral" genau?

Mehr Themen - einfach erklärt