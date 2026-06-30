logo! hinter den Kulissen

So machen wir logo!

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie eine logo!-Sendung entsteht? Hier könnt ihr hinter die Kulissen schauen! Im Backstage‑Bereich seht ihr, wer alles an den Nachrichten arbeitet und warum Nachrichten für Kinder wichtig sind. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt uns!