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logo! hinter den Kulissen

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

So machen wir logo!

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie eine logo!-Sendung entsteht? Hier könnt ihr hinter die Kulissen schauen! Im Backstage‑Bereich seht ihr, wer alles an den Nachrichten arbeitet und warum Nachrichten für Kinder wichtig sind. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt uns!
Ein fast normaler logo!-Tag

So entsteht eine Sendung:Ein fast normaler logo!-Tag

Video10:17
  1. Teresa beim Arbeiten in der logo!-Redaktion

    Ein Tag bei logo!:Das sind die Jobs in der Redaktion

  2. Linda: Grünes Nachrichtenstudio

    logo!:Warum das logo!-Studio grün ist ...

    Video4:11
  3. Grafik: Nachrichten

    logo!:Darum sind Nachrichten wichtig

    Video1:26

Bei logo! vor der Kamera

  1. Maral

    logo!:Marals Geheimnis

  2. Reporterin Lotte

    logo!:Das verrät Lotte über sich

  3. Linda

    logo!:Das ist Linda!

  4. Sherif

    logo!:Sherifs Geständnis

  5. Teresa

    logo!:Alles über Teresa!

  6. Johannes

    logo!:Johannes stellt sich vor!

  7. logo! - Steckbrief - Lara

    Steckbrief:Alles rund um Lara!

  8. logo! - Steckbrief - Isabelle Ihden

    logo!:Das sind Isabelles Lieblingstiere!

Fan-Wissen

  1. Ulrike Angermann, Barbara Biermann, Dirk Chatelain, Peter HahneWilli Waschull, Claudia Siebert, Ulrike AngermannDie logo!-Moderatorinnen und Moderatoren Maral, Sherif, Linda und Lottelogo! Moderatoren Jennifer Sieglar, Tim Schreder, Anja Roth, Tim Niedernoltelogo!-Moderatoren Andreas Korn, Anja Roth, Kim Adler, Jule Gölsdorf

    logo!:Die logo!-Moderatoren seit 1989

  2. Die Moderatoren Maral und Lara und Johannes, dazu Stifte, Fragezeichen und der hangeschirebene Schriftzug "Wer hats geschrieben"

    logo!:Ratet mal, wer hier schreibt

  3. Kinderfotos der Moderator*innen und Reporter*innen

    Mini-Me-Trend:So sahen die logo!s als Kinder aus

logo! Tour

Einmal durch Deutschland:Das war die logo!-Tour 2025

Mehr Infos zu logo!

  1. Maral, Lotte, Sherif, Linda - logo!-Moderatoren

    Infos zu den Kindernachrichten:Was logo! will

    mit Video2:51
  2. Die logo!-Moderatorinnen und Moderatoren Maral, Sherif, Linda und Lotte

    Für Erwachsene:Darum geht's bei logo!

    Video2:51

Kontakt zu logo!

  1. Hände zeigen Daumen hoch, Daumen runter und Idee.

    logo!:Habt ihr Themenvorschläge oder Anregungen?

  2. Ein Mädchen schreibt einen Brief, Telefon und viele Briege zu einem Logo!-Logo.

    logo!:So erreicht ihr uns!