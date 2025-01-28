Lindas Steckbrief

logo!-Moderatorin Linda Quelle: ZDF

Name: Linda Joe Fuhrich

Geburtsdatum: 19.07.1987

Sternzeichen: Krebs

Größe: 1,65 Meter

Schuhgröße: 38

Haarfarbe: blond

Augenfarbe: Ein Mix aus grau und blau

logo!-Moderatorin seit: Oktober 2012

Woher kommst du? Ich komme aus Köln. Um ins logo!-Studio nach Mainz und wieder zurück zu kommen, fahre ich fünf Stunden mit der Bahn. Viel Zeit, um Podcasts zu hören. Klar nervt es, wenn die Züge Verspätung haben, aber ich versuche mich nicht zu viel darüber zu ärgern. In Köln sagt man in solchen Situationen auch: „Et kütt wie et kütt!“. Das heißt: „Es kommt wie es kommt!“

Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Mein größtes Hobby war schon immer Tanzen. Mit vier Jahren habe ich mit Ballett angefangen und später habe ich sogar Tanzkultur studiert.

Hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester. Sie ist zwei Jahre jünger als ich. Wir sind super unterschiedlich und lieben uns trotzdem sehr!

Was war in der Schule dein Lieblingsfach? Wenn der Lehrer oder die Lehrerin cool war, fand ich auch das Fach gut. Die coolsten Lehrer hatte ich in Deutsch und Englisch.

Linda ist auch als Reporterin unterwegs. Quelle: ZDF

Hast du früher in der Schule gespickt? Richtig geschummelt habe ich nur ein Mal - in Bio. Da sollten wir zuhause nach einem Rezept die Käsesorte "Mozzarella" herstellen. Das hat bei mir aber überhaupt nicht funktioniert. Und da hab ich einfach einen echten Mozzarella im Supermarkt gekauft und meiner Bio-Lehrerin gegeben. Die hat es nicht gemerkt. Fünf Jahre später, als ich Abitur gemacht habe, habe ich ihr die Schummelei dann gestanden. Und ich hatte tatsächlich noch immer ein schlechtes Gewissen!



Hast du ein Lieblingstier? Ich lieeebe Glühwürmchen. Wie cool ist das bitte, wenn die in der Sommernacht leuchten? Zum Kuscheln sind mir aber Katzen lieber.



Worüber kannst du dich aufregen? Über meine eigene Blödheit! Ich steige immer mal wieder in die falsche Bahn ein oder verfahre mich mit dem Fahrrad. Später kann ich aber auch oft darüber lachen.

logo!-Moderatorin Linda Quelle: ZDF