Über logo! – Die Nachrichtensendung für Kinder

logo! ist die einzige tägliche Nachrichtensendung für Kinder in Deutschland. Und hat eine wichtige Aufgabe.

Seit mehr als 35 Jahren erklärt logo! Themen, die gerade wichtig sind – weltweit und bei euch im Alltag. Zum Beispiel geht es um den Krieg in der Ukraine, Politik und Wahlen in Deutschland oder den Klimawandel. Aber genauso auch um Dinge wie Schule, Social Media, Sport oder Musik.

Die logo!-Moderatoren: Maral, Lotte, Sherif und Linda Quelle: ZDF/Maximilian von Lachner

Die wichtigste Aufgabe von logo!

👉 Komplizierte Themen so erklären, dass ihr sie wirklich versteht.



Denn die Idee hinter Nachrichten für Kinder ist:

Wenn ihr versteht, was abgeht, könnt ihr mitreden und euch eure eigene Meinung bilden.

Was logo! besonders macht

Einfach erklärt – statt kompliziert erzählt

– statt kompliziert erzählt Kein Thema ist zu schwierig – alles wird kindgerecht aufbereitet

– alles wird kindgerecht aufbereitet Nachrichten zum Mitreden – ihr und eure Fragen stehen im Mittelpunkt

– ihr und eure Fragen stehen im Mittelpunkt Gründlich recherchiert – damit ihr euch auf die Infos verlassen könnt

So erklärt logo! die Welt

logo! nutzt verschiedene Formate, damit Nachrichten für Kinder gut verständlich werden. Je nach Thema wird unterschiedlich erklärt:

Erklärvideos : Komplizierte Themen werden Schritt für Schritt erklärt – mit Grafiken und Fotos

Komplizierte Themen werden Schritt für Schritt erklärt – mit Grafiken und Fotos Kinderreporter : Kinder interviewen Politiker und Politikerinnen, Experten oder Promis – und stellen ihre Fragen

Kinder interviewen Politiker und Politikerinnen, Experten oder Promis – und stellen ihre Fragen Reporter vor Ort: logo!-Reporter und -Reporterinnen reisen dahin, wo etwas passiert und fragen nach

logo!-Reporter und -Reporterinnen reisen dahin, wo etwas passiert und fragen nach logo! extra: Besondere Sendungen, die sich viel Zeit für ein großes Thema nehmen

Wann läuft logo!?

📺 Jeden Tag Montag bis Sonntag: 19:50 Uhr

Freitag: 19:25 Uhr



im Livestream auf logo.de, zdf.de und im TV auf KiKA

Nachrichtenseite für Kinder im Internet

Jeden Tag gibt's aktuelle Nachrichten auch auf logo.de, der Webseite für Kindernachrichten. Dort findet ihr auch viele Videos und Hintergrundinfos zum Nachschauen und Nachlesen. Und ihr könnt dort eure Meinung und kommentieren oder euer Wissen mit Quizzen zu testen.

logo! für Teens

Ihr fühlt euch zu alt für logo!? Dann checkt mal unsere Inhalte für Teens: Bei logo! no.front diskutieren zwei Gruppen Jugendliche zu einem Thema Pro & Kontra.

logo! : no.front - Debatten für Teens Pro & Kontra - zwei Teams diskutieren aktuelle Themen.

Die News-Comedy un.logo! bringt euch zum Lachen - garantiert! In den kurzen Tiktoks schlüpft Host Bianca immer in andere Rollen.

Und auch bei Instagram, WhatsApp und YouTube findet ihr uns.

Übrigens: Man ist nie zu alt für logo!. Auch Eltern und Lehrkräften hilft logo! weiter. 😉