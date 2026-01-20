Hier verrät euch Reporterin Lara, was sie in ihrer Freizeit am liebsten macht und wen sie gerne mal interviewen möchte. ⬇️

Name: Lara Franke

Geburtsdatum: 16.12.1996

Sternzeichen: Schütze

Größe: 158 cm

Schuhgröße: 38 (oder 37? Das ist irgendwie immer anders!)

Haarfarbe: orange (nur Sherif sagt, ich sei blond …)

Augenfarbe: blau

logo!-Reporterin seit: Januar 2026

Quelle: ZDF

Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? In meiner Freizeit sieht man mich selten still herumsitzen. Ich bin viel unterwegs, um mich auszupowern. Am allerliebsten düse ich auf Inline Skates durch die Gegend. Ansonsten treffe ich mich mit meinen Freunden und Freundinnen zum Fußball spielen auf dem Bolzplatz. Bei schlechtem Wetter stehe ich in der Küche und backe Kuchen mit ausgedachten Rezepten.

Worüber kannst du dich aufregen? Über den Satz: "Hmmm, der Kuchen ist aber lecker, der ist gar nicht so süß." Seit wann soll Kuchen denn auch "nicht so süß" sein??!?!??! 🍰

Wohin fährst du gerne in den Urlaub? Ich liebe es, am, auf oder im Wasser zu sein. Egal, ob am Meer oder See, in Kroatien oder Brandenburg - für mich ist es Urlaub, wenn ich jeden Morgen einmal ins Wasser hüpfen kann.

Wen würdest du gerne mal interviewen? Uh, das ist eine schwierige Frage, da fallen mir so viele Leute ein. Wenn ich eine Person nennen muss, wäre es Anke Engelke! Sie hat damals Dorie aus Findet Nemo gesprochen. Seitdem ich als Kind Dorie im Theater gespielt habe, finde ich sie total spannend ... "Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen." Mich würde sehr interessieren, wie sie sich auf solche Rollen vorbereitet! 🐟

Quelle: ZDF

Was wolltest du als Kind werden? Ich wollte ganz lange Konditorin werden, mit Kindern arbeiten oder Filme-Macherin werden. Jetzt hab ich die perfekte Mischung gefunden: Nachrichten für Kinder als Job und Kuchen in der Freizeit!

Hast du ein Lieblingstier? Auf jeden Fall Eichhörnchen. 🐿️ Die sind so süß, aber irgendwie auch frech und können so toll durch die Bäume kraxeln. Wäre ich ein Tier, dann wäre ich ein Eichhörnchen.

Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Achtung Streber-Alarm: Ich war sehr gerne in der Schule und fand viele Fächer toll. Sport fand ich super, weil wir da so viel Fußball gespielt haben. Mathe fand ich cool, weil es was von Rätsel-Lösen hatte. Und Französisch, oui oui, weil ich die Sprache so schön finde.

Woher kommst du? Ich komme aus einem minikleinen Dorf in NRW, zwischen Köln und Düsseldorf. Da haben gerade mal 170 Leute gelebt. Der Witz war immer: Da gibt’s mehr Kühe als Einwohner. 🐮