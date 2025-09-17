Menü
logo! - Startseite
Die logo!-Tour - Alle Inhalte
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Die logo!-Tour
Deutschlandkarte
Deutschlandkarte
:
Das logo!mobil auf Tour!
Stimmt ab!
Stimmt ab!
:
Was war der witzigste Sendungsanfang?
Videos von der Tour
1:44 min
Das war die logo!-Tour
0:29 min
Ein letztes Mal ... bei der logo!-Tour
0:45 min
Blick hinter die Kulissen
0:33 min
So klingt der logo!-Sound
0:22 min
Der logo!-Tour-Rap
1:20 min
Eure Fragen zur Tour - beantwortet von Teresa
NEU
Habt ihr DAS über Teresa und Lotte gewusst?
1:10 min
Das sind die Highlights des Teams bei der logo!-Tour!
1:00 min
Marals Tag bei der logo!-Tour - Vlog
0:36 min
Aufwärmen vor dem großen Auftritt!
0:38 min
Ich gebe mein Handy weiter an ...
0:15 min
Baut mit uns das logo!-Tour-Set auf
0:38 min
So lief der Start der logo!-Tour
Tolle Aktionen - aus jedem Bundesland
logo!-Tour: Bayern
:
Franka und ihre Theatergruppe
2:20 min
logo!-Tour: Baden-Württemberg
:
Diese Schüler machen eine Nachrichtenshow
2:19 min
logo!-Tour: Thüringen
:
Stolpersteine: Diese Schüler wollen nicht vergessen
2:29 min
logo!-Tour: Sachsen
:
Hier regieren Kinder mit!
2:33 min
logo!-Tour: Sachsen-Anhalt
:
Krabbeltier-Alarm in der Schule?!
2:31 min
logo! Tour: Brandenburg
:
So geht KI-Unterricht
2:22 min
Tour: Berlin
:
Rappen für die Umwelt!
2:23 min
logo!-Tour: Hamburg
:
Warum die Arche ein besonderer Ort ist
2:07 min
logo!-Tour: Schleswig-Holstein
:
Notfall im Freibad! Und jetzt?
2:17 min
logo!-Tour: Niedersachsen
:
Freitags immer schulfrei?!
2:18 min
logo!-Tour: Bremen
:
Schüler erklären dunkle Geschichte
2:14 min
logo!-Tour: Hessen
:
Was diese Schüler mit alten Klamotten machen
2:13 min
logo!-Tour: Rheinland-Pfalz
:
Seniorenheim statt Unterricht
2:32 min
logo!-Tour: Saarland
:
Sie wollen mit Inlinern zu den Special Olympics
2:27 min
Tour: Mecklenburg-Vorpommern
:
Wenn Kinder Kino machen
2:12 min
logo!-Tour: Nordrhein-Westfalen
:
Bücher statt TikTok?! Echt jetzt!
2:19 min
Alle logo!-Tour-Sendungen
logo!
:
Dienstag, 16. September
22:03 min
logo!
:
Montag, 15. September
14:43 min
logo!
:
Sonntag, 14. September
14:28 min
logo!
:
Samstag, 13. September
14:05 min
logo!
:
Freitag, 12. September
14:16 min
logo!
:
Donnerstag, 11. September
14:48 min
logo!
:
Mittwoch, 10. September
13:55 min
logo!
:
Dienstag, 9. September
13:08 min
logo!
:
Montag, 8. September
13:49 min
logo!
:
Sonntag, 7. September
14:28 min
logo!
:
Samstag, 6. September
14:00 min
logo!
:
Freitag, 5. September
15:05 min
logo!
:
Donnerstag, 4. September
13:52 min
logo!
:
Mittwoch, 3. September
12:43 min
logo!
:
Dienstag, 2. September
12:33 min
logo!
:
Montag, 1. September
12:59 min