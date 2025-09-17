logo!-Tour: Was war der witzigste Sendungsanfang? Stimmt ab!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Stimmt ab!:Was war der witzigste Sendungsanfang?
16 Bundesländer in 16 Tagen: logo! war im September in Deutschland unterwegs. Welcher Sendungsbeginn hat euch am besten gefallen?
Jeden Tag woanders, immer zwei Moderatoren und viele wichtige Projekte und witzige Sendungsanfänge - das war die logo!-Tour. Und jetzt seid ihr dran! Welcher Sendungsanfang aus welchem Bundesland hat euch am besten gefallen?
Stimmt mal unten ab!
Und damit ihr euch jetzt nicht an aaalle 16 Sendungen erinnern müsst - gibt's hier die Zusammenfassung:
Schaut euch alle Sendungsstarts an und stimmt ab. 17.09.2025 | 6:00 min