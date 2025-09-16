Menü
logo!: So klingt der logo!-Sound
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
logo!-Tour
:
So klingt der logo!-Sound
16.09.2025 | 16:23
Tausende Kinderstimmen, mega Energie und das alles dank EUCH.
Wooooow wir werden diesen Sound vermissen!
16.09.2025 | 0:33 min
logo!
:
Hier ist das logo!mobil auf Tour
Und lernt die 16 Bundesländer kennen!
Mehr Themen der Tour
logo!
:
Franka und ihre Theatergruppe
2:20 min
logo!
:
Diese Schüler machen eine Nachrichtenshow
2:19 min
logo!
:
Stolpersteine: Diese Schüler wollen nicht vergessen
2:29 min
logo!
:
Hier regieren Kinder mit!
2:33 min
logo!
:
Krabbeltier-Alarm in der Schule?!
2:31 min
logo!
:
So geht KI-Unterricht
2:22 min
logo!
:
Rappen für die Umwelt!
2:23 min
logo!
:
Warum die Arche ein besonderer Ort ist
2:07 min
logo!
:
Notfall im Freibad! Und jetzt?
2:17 min
logo!
:
Wenn Kinder Kino machen
2:12 min
logo!
:
Schüler erklären dunkle Geschichte
2:14 min
logo!
:
Freitags immer schulfrei?!
2:18 min
logo!
:
Bücher statt TikTok?! Echt jetzt!
2:19 min
logo!
:
Was diese Schüler mit alten Klamotten machen
2:13 min
logo!
:
Seniorenheim statt Unterricht
2:32 min
logo!
:
Sie wollen mit Inlinern zu den Special Olympics
2:27 min