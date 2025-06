Marals Steckbrief

logo!-Reporterin Maral Quelle: ZDF

Name: Maral Bazargani

Geburtsdatum: 22.02.1990

Sternzeichen: Fische

Größe: 1,74 Meter

Schuhgröße: 39

Haarfarbe: braun

Augenfarbe: braun

logo!-Moderatorin seit: März 2023



Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Ich mache gerne Sport. Früher war ich sogar Leistungssportlerin – genauer: Ich bin 400 Meter gelaufen. 2012 war ich mit der 4x400 Meter-Staffel bei den Olympischen Spielen in London. Mittlerweile bin ich ein wenig fauler geworden und lümmle gerne auf der Couch bei einem guten Buch oder einem spannenden Film.

Worüber kannst du dich aufregen? Muggel, die Harry Potter nicht verstehen, können mich ganz schön aufregen.

Wohin fährst du gerne in den Urlaub? Ob wandern, Städte-Trip oder Urlaub am Strand – ich fahre überall gerne hin. Hauptsache Urlaub. Wenn ich vor Ort bin, mag ich es, mit Einheimischen zu sprechen, um den Ort so richtig kennen zu lernen.

Hast du Geschwister? Ich bin leider ein Einzelkind. Aber dafür habe ich Freunde, die wie Geschwister sind.

Maral: lustig, laut, lockig

Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Ehrlich gesagt, fand ich alle Fächer interessant. Deshalb bin ich Journalistin geworden: Da hab ich von allem ein bisschen, so wie früher in der Schule.

Hast du ein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist das Reh. Geheime Info: Maral bedeutet auch Reh ;)

Wen würdest du gerne mal interviewen? Da kommen so einige in Frage, aber Emma Watson fällt mir als Erstes ein.

Was wolltest du als Kind werden? Als Kind wollte ich Straßenmusikerin werden. Ich habe damals Akkordeon gespielt und mein Vorbild war ein Straßenmusiker in Mainz, der super gut Akkordeon spielen konnte.