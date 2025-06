logo!: Reporterin Teresa stellt sich vor

Name: Teresa Betz

Geburtsdatum: 01.08.1991

Sternzeichen: Löwe

Größe: 1,70 Meter

Schuhgröße: 39

Haarfarbe: braun

Augenfarbe: braun-grün

logo!-Reporterin seit: Januar 2021

logo!-Reporterin Teresa Quelle: ZDF/Torsten Silz



Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Ich liebe alles, bei dem ich kreativ sein kann – vor allem Malen! Das mache ich auch gerne mit Freunden, zum Beispiel mit Maral (das nennen wir dann „maralen“). Ich habe auch viel Spaß daran, meine Wohnung einzurichten und zu dekorieren. Am liebsten mit Pflanzen – von denen kann ich zuhause gar nicht genug haben.

Worüber kannst du dich aufregen? Ich kann es gar nicht leiden, wenn jemand seine schlechte Laune ohne Grund an anderen auslässt und unfreundlich ist. Wenn zum Beispiel jemand am Telefon super unhöflich ist, obwohl ich der Person gar nichts getan habe, finde ich das echt nervig.

Wohin fährst du gerne in den Urlaub? Mir ist weniger wichtig wohin als mit wem. Ich fahre nämlich am allerliebsten mit meiner besten Freundin in den Urlaub. Sie ist eine echte Weltenbummlerin und lebt momentan in der spanischen Stadt Valencia. Dort habe ich sie auch schon oft besucht und kann euch sagen: me gusta! 😊

Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine große Schwester. Sie heißt Mareike und ist knapp fünf Jahre älter als ich. Sie ist Lehrerin an einer Förderschule, hat also auch viel mit Kindern zu tun. Viele sagen, dass wir uns super ähnlich sehen – wir selbst finden das aber gar nicht.

Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Deutsch! Wahrscheinlich weil ich da so viel reden und mir Geschichten ausdenken konnte. Mathe und alles mit Zahlen war dagegen gar nicht mein Ding – da musste ich auch immer Nachhilfe nehmen.

Hast du ein Lieblingstier? Na klar, mehrere! Otter, Elefanten und natürlich Hunde. Ich hätte selbst echt gerne einen Hund. Leider geht das nicht, weil er im Moment noch zu oft alleine wäre. Ich hoffe aber, dass es irgendwann klappt und ich mir einen Hund holen kann. Am liebsten eine Mischung aus Labrador und Australian Shepherd!

Wen würdest du gerne mal interviewen? Michelle Obama oder Oprah Winfrey sind beeindruckende Frauen, die ich gerne mal interviewen würde.

Was wolltest du als Kind werden? Ich wollte tatsächlich schon immer Journalistin werden. Ich habe als Kind mit meinem Vater die Nachrichten geschaut und wusste: Genau das will ich auch mal machen. Mein Vater hat dann gesagt: Dafür musst du Journalistin werden. Heute ist er ziemlich stolz, dass das geklappt hat.