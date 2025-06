logo!: Johannes Steckbrief

Name: Johannes

Geburtsdatum: 18.09.1994

Sternzeichen: Jungfrau

Größe: 1,77

Schuhgröße: 42/43

Haarfarbe: blond

Augenfarbe: blau

logo!-Reporter seit: Juni 2023

Reporter Johannes ist für logo! unterwegs und moderiert manchmal auch die Sendung. Quelle: ZDF

Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Ich liebe es, mit meiner Freundin spazieren zu gehen und ganz viel zu quatschen. Und wenn ich etwas mehr "Action" brauche, dann spiele ich Fußball oder fahre Rennrad. Auf jeden Fall zieht es mich immer nach draußen. Manchmal darf ich mich auch um die Katzen meiner Schwiegereltern kümmern, das ist dann auch sehr spannend: Sie ärgern mich nämlich immer, wenn ich schlafen möchte.

Worüber kannst du dich aufregen? Ich mag es nicht, dass uns zum Beispiel in den sozialen Netzwerken vorgelebt wird, perfekt sein zu müssen. Jeder Mensch hat Fehler und Schwächen – und das ist auch gut so. Die machen uns nämlich aus. Perfektion finde ich ziemlich langweilig.

Wohin fährst du gerne in den Urlaub? Ans Meer! Als Kind war ich oft in Frankreich am Atlantik, da gefällt es mir richtig gut. Aber ich mag auch das Mittelmeer und die Ost- und Nordsee. Ich schnappe mir dann ein cooles Buch, setze mich in einen Strandstuhl, lese und höre gleichzeitig den Wellen zu. Und wenn es mir zu heiß wird, hüpfe ich kurz ins Wasser. Für mich ist das der perfekte Urlaubstag.

Woher kommst du? Ich bin in dem kleinen Dorf Sigmarswangen in Baden-Württemberg aufgewachsen. Da leben nur ungefähr 800 Menschen - und ein paar Kühe. Ihr könnt Euch vorstellen, dass da ziemlich wenig los war. Deshalb war ich jeden Tag nach der Schule mit meinen Freunden auf dem Fußballplatz und habe bis abends gekickt. Auch wenn das für manche von Euch vielleicht etwas langweilig klingt, hat es mich damals sehr glücklich gemacht.

Hast du Geschwister? Ich habe eine große Schwester und einen großen Bruder. Beide leben mit ihren Kindern in Berlin und Hamburg – und da ich in Baden-Württemberg zu Hause bin, sehe ich sie leider gar nicht so oft. Aber an Weihnachten treffen wir uns immer alle. Dann wird viel gegessen, gequatscht, gespielt und manchmal, wie es bei vielen Geschwistern so üblich ist, auch gezankt.

Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Die ersten Jahre fand ich Sport am besten, weil ich mich da austoben konnte. Später habe ich mich sehr für Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde interessiert. In Deutsch fand ich es zum Beispiel super, Gedichte zu lesen. Das hat mir Spaß gemacht - und die sind auch viel kürzer als die ganzen Bücher, die man sonst so lesen musste.

Hast du ein Lieblingstier? Mh, das ist eine schwierige Frage, weil ich viele Tiere toll finde: Elefanten, Katzen, Hunde, aber auch Haie und Krokodile. Als ich klein war, hatten wir einen Hund und zwei Katzen. Unsere Katzen haben Mäuse gefangen und unser Hund konnte den Kühlschrank selbst aufmachen. Irgendwann möchte ich auch mal wieder so coole Haustiere haben.

Wen würdest du gerne mal interviewen? Der Held meiner Kindheit ist Zinédine Zidane. Er war einer der besten Fußballer der Welt und hat zum Beispiel mit der französischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen. Und das, obwohl er es in seiner Kindheit echt nicht leicht hatte und in eher armen Verhältnissen groß geworden ist.

Was wolltest du als Kind werden? Fußballer! Von dem Moment an, wo ich Zinédine Zidane das erste Mal spielen gesehen habe, war das mein großer Traum.