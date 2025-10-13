Ein Elch im Schwarzwald? Das ist ne ziemliche Seltenheit! Jetzt ist der Elch zurück an dem Ort, wo er herkam! ⬇️

Er streifte tagelang durch den Schwarzwald im Südwesten Deutschlands. Das sorgte auch bei Experten für Rätselraten: Wie kommt ein Elch nur in den Schwarzwald? Was macht er dort? Und wo kommt er her? ... Jetzt gibts Antworten auf einige Fragen!

Auf diesem Foto ist der Elch im Schwarzwald zu sehen. Quelle: -/Landratsamt Ortenaukreis/dpa; ZDF

Wo kam er her?

Der Elch wurde vor einigen Tagen zum ersten Mal frei herumlaufend gesehen. Jetzt ist auch klar, woher er stammt: und zwar aus einem Wildpark in der Stadt Pforzheim. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. Der Leiter des Parks sagt:

Der Elch ist nicht aus unserem Park ausgebrochen. „ Carsten Schwarz, Leiter des Wildparks

Der Elch wurde nämlich Anfang Oktober in den Bayerischen Wald umziehen - oder zumindest war das der Plan. Die Übergabe an den Tiertransporter soll laut dem Tierpark noch geklappt haben. Wie das Tier dann aber in den Schwarzwald gelangt ist und dort frei herumlaufen konnte? Das kann sich der Tierpark auch noch nicht genau erklären.

Wissen für Elch-Experten Elche sind vor allem in Skandinavien zu Hause, aber auch zum Beispiel in Polen und Tschechien. Sie sind meistens Einzelgänger und leben in Wäldern. Dort ernähren sie sich etwa von Pflanzen und auch der Rinde von Bäumen. Sie können zwei Meter groß und bis zu drei Meter lang werden. Auch ihr riesiges Geweih kann eine Breite von etwa zwei Metern erreichen. Ein Geweih haben aber nur die männlichen Tiere.

Was passiert jetzt mit ihm?

Jetzt wurde der Elch wieder zurück in den Tierpark gebracht. Dort soll er auch erst mal bleiben.

In vertrauter Umgebung kann sich der junge Elch nun erholen und wieder zur Ruhe kommen. „ Carsten Schwarz, Leiter des Wildparks

Und wie heißt der Elch?

Wenn es nach einer Abstimmung im Internet geht, soll der Elch Erwin heißen. Ob er jetzt auch im Wildpark seinen Namen behalten darf, wird noch entschieden.

