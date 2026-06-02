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Geschichte des Fahrrads

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logo! erklärt:Die Geschichte des Fahrrads

Geschichte des Fahrrads Grafik

Die Geschichte des Fahrrads beginnt vor mehr als 200 Jahren und die hat es wirklich in sich – von Laufrädern zu gefährlichen Unfällen ...

... und vorbei ist die Geschichte des Fahrrads bestimmt nicht! Welche Rad-Spezialeffekte würdet ihr euch wünschen? Ein eingebauter Airbag vielleicht? Schreibt uns eure Ideen unten in die Kommentare!

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