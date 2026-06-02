logo! - die Kindernachrichten des ZDF
logo! erklärt:Die Geschichte des Fahrrads
Die Geschichte des Fahrrads beginnt vor mehr als 200 Jahren und die hat es wirklich in sich – von Laufrädern zu gefährlichen Unfällen ...
... und vorbei ist die Geschichte des Fahrrads bestimmt nicht! Welche Rad-Spezialeffekte würdet ihr euch wünschen? Ein eingebauter Airbag vielleicht? Schreibt uns eure Ideen unten in die Kommentare!
Mehr zum Thema Fahrrad:
logo!:Isabelle zeigt den Fahrrad-CheckVideo2:36
logo!:Kann man mit dem Fahrrad geblitzt werden?Video1:33
logo!:Lernen, durchhalten ... Fahrradführerschein!Video2:01
logo!:So wird euer Fahrrad fit für den Frühling!Video2:33
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
0 Kommentare