Geschichte des Fahrrads

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logo! erklärt : Die Geschichte des Fahrrads 02.06.2026 | 15:37 Die Geschichte des Fahrrads beginnt vor mehr als 200 Jahren und die hat es wirklich in sich – von Laufrädern zu gefährlichen Unfällen ...

... und vorbei ist die Geschichte des Fahrrads bestimmt nicht! Welche Rad-Spezialeffekte würdet ihr euch wünschen? Ein eingebauter Airbag vielleicht? Schreibt uns eure Ideen unten in die Kommentare!