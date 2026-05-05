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Künstliche Intelligenz: An diesen 5 Beispielen scheitert KI

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Künstliche Intelligenz:Fünf Beispiele, was sie (noch) nicht kann

So super Künstliche Intelligenz oft klingen mag: Sie hat auch ihre Grenzen. Was sie zum Beispiel (noch) nicht schafft, erfahrt ihr hier! ⬇️

Mal eben schnell einen Chatbot gefragt, was die Hauptstadt von der Schweiz ist oder wie man diese blöde Textaufgabe in Mathe löst. Ein Chatbot kann die Antwort auf solche Fragen in Sekundenschnelle liefern. Aber Vorsicht: Chatbots funktionieren mit Künstlicher Intelligenz und sind nicht fehlerfrei! Im Gegenteil: Manchmal erfinden Chatbots sogar Antworten, falls sie keine Lösung parat haben. Welche Grenzen Künstliche Intelligenz hat, haben wir unten für euch zusammengefasst.

Eine Collage zeigt Grafiken eines Handys mit der Aufschrift KI, daneben ein durchgestrichenes Herz und eine Denkblase, darunter ein Blitz mit Ausrufezeichen. Der Hintergrund ist dunkelblau.

KI wird zwar immer weiterentwickelt und verbessert, aber sie hat auch Grenzen.

Quelle: ZDF

Daran scheitert KI zum Beispiel:

Äh, was war noch mal Künstliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz wird oft abgekürzt und einfach "KI" genannt. Was genau dahintersteckt, erklären wir in diesem Video:

Spinnst du? - KI - Are you nuts

12.10.2021 | 1:32 min

Diesen Text hat Caro geschrieben.

logo! berichtet am 05.05.2026 in der Sendung darüber, unter anderem mit einem Schaltgespräch mit einem KI-Avatar.

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