Klar: Chatbots, die mit Künstlicher Intelligenz funktionieren, können hilfreich sein. Allerdings werden sie auch für verbotene Dinge benutzt. Zum Beispiel, um Fakes zu erstellen, die andere Menschen entweder falsch darstellen oder sie in die Irre führen sollen. Das kann ein echtes Problem sein - mehr dazu im Video oben!



Diese Fälschungen nennt man auch Deepfakes. Dafür kann das Programm selbst keine Verantwortung übernehmen und bestraft werden. Das kann nur der Mensch, der das Programm entwickelt hat oder es bedient.