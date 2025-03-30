Künstliche Intelligenz: neue Funktion bei WhatsApp

Wird euch bei WhatsApp auch plötzlich so ein kleiner bunter Kreis bei euren Chats angezeigt? Das ist eine neue Funktion: ein Assistent mit Künstlicher Intelligenz (KI). Was dieser KI-Assistent kann - und warum ihr damit vorsichtig sein solltet, erfahrt ihr hier.

Falls ihr die neue Funktion noch nicht habt, nicht wundern. Die Funktion kommt erst nach und nach auf eure Handys.

Also das üben wir noch mal! (Ihr könnt mit zwei Fingern reinzoomen, falls der Text am Handy zu klein ist.) Quelle: ZDF

Wozu gibt es den KI-Assistenten?

Wenn ihr auf die Funktion klickt, könnt ihr mit dem Assistenten chatten. Das ist dann keine echte Person, sondern sozusagen ein Computerprogramm.

Was kann der kleine blau-rote Kringel - und warum sollte man damit vorsichtig umgehen? 01.04.2025 | 1:32 min

Das kann Fragen beantworten. Ähnlich wie ihr es vielleicht schon von Programmen wie ChatGPT kennt. Dann könnt ihr es zum Beispiel nach Ideen fragen, was ihr heute mir euren Freundinnen und Freunden unternehmen könntet. Oder nach Tipps für die Hausaufgaben. Aber die Info habt ihr nicht von uns ;)

Was ist das Problem?

Expertinnen und Experten warnen, dass man sehr vorsichtig mit der Funktion sein soll. Alles, was ihr dem KI-Assistenten verratet, merkt er sich. Eure Informationen werden also gespeichert. Diese Daten könnten dann für andere Zwecke verwendet werden - zum Beispiel, um mehr über euch herauszufinden oder gezielt Werbung für bestimmte Produkte zu machen, nach denen ihr gesucht habt.

Ihr solltet also genau überlegen, was der KI-Assistent alles wissen darf. Zum Beispiel solltet ihr keine Namen, Wohnort oder Geburtstage verraten. Und: Glaubt nicht alles, was der Assistent euch erzählt! Die Antworten sind oft falsch. Künstliche Intelligenz weiß zwar schon viel, aber noch lange nicht alles! Also macht die Hausaufgaben vielleicht doch lieber selbst.

Diesen Text hat Luisa geschrieben.