logo!: Schulstart in den ersten Bundesländern

logo!:Warum die Sommerferien versetzt starten
Und warum Schüler auf Nordseeinseln kürzer Ferien haben.
1:21 min
Kommentiert ganz unten, wie's bei euch aussieht: Freut ihr euch auf die Schule oder hättet ihr gerne noch länger Sommerferien?
Insgesamt sechs Wochen Sommerferien in Deutschland! Aber wie sieht es bei den anderen Ländern in Europa aus? Klickt euch durch und erfahrt, welches Land im Ferien-Battle gewinnt!
Quelle: ZDF
Bei mir ist heute (11.8.25) der erste Schultag. Wohne schließlich in Thüringen. Heute morgen war ich total aufgeregt, da ich ab heute Fünftklässlerin bin und (logischerweise) auf eine neue Schule 🏫 gehe.
Yeaöö, also so mittel. Ich freue mich auf meine Freunde und so aber gleichzeitig wenn ich das jetzt wieder höre Mathetest, Deutschvortrag, Vokabeltest....
Ich freue mich nicht auf die Schule, aber in Baden- Württemberg sind ja auch noch ein paar Wochen Ferien