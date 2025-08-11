  3. Suche

logo!: Schulstart in den ersten Bundesländern

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Yeah oder och nööö?:Schulstart in den ersten Bundesländern

von Caro geschrieben

Kommentiert ganz unten, wie's bei euch aussieht: Freut ihr euch auf die Schule oder hättet ihr gerne noch länger Sommerferien?

Auf einer Tafel in einer Klasse steht "Schöne Ferien", darüber ein gezeichnetes Kreuz und auf orangenem Hintergrund: "Willkommen zurück!"
Habt einen guten Start ins neue Schuljahr! Auch wenn viele von euch vielleicht denken:
Quelle: dpa/Jens Kalaene; ZDF
Sechs Wochen Sommerferien können ganz schön schnell rum sein, oder? In den ersten Bundesländern in Deutschland geht die Schule wieder los. Nämlich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dort sind die Schülerinnen und Schüler schon Ende Juni in die Ferien gestartet.

Ferien überall anders - aber warum?

Anders siehts zum Beispiel in Bayern und Baden-Württemberg aus. Diese beiden Bundesländer haben die spätesten Sommerferien und sind erst Mitte September zurück in der Schule. Aber warum starten die Ferien nicht überall gleichzeitig? Die Antwort gibts in diesem Video:

Lieber frühere oder spätere Ferien?

Jetzt endet also auch die kurze Zeit, in der alle Bundesländer gleichzeitig Ferien haben. Zehn Tage lang überschneiden sich die Sommerferien nämlich in ganz Deutschland. Aber was ist eigentlich besser: Spätere oder frühere Sommerferien? Das haben wir für euch gecheckt:
Übrigens: Die Sommerferien sind nicht in allen Ländern gleich lang. Klickt euch mal durch, wenn ihr wissen wollt, wer die längsten Ferien hat:
Sommerferien Länge
Niederlande
Die Polnische Flagge vor einer Stadtansicht
Die Kroatische Flagge vor einer Stadtansicht
Spaniens Flagge vor einer Stadtansicht
Die Portugisische Flagge vor einer Stadtansicht
Stadtansicht Rom mit italienischer Flagge davor
Bulgariens Flagge vor einem traditionellen bulgarischen Haus.

Soooo lange frei?

Insgesamt sechs Wochen Sommerferien in Deutschland! Aber wie sieht es bei den anderen Ländern in Europa aus? Klickt euch durch und erfahrt, welches Land im Ferien-Battle gewinnt!

Quelle: ZDF

Und jetzt seid ihr gefragt!

Freut ihr euch auf die Schule oder hättet ihr gerne noch länger Sommerferien? Kommentiert mal ganz unten! ✍
Alle Kommentare werden von der Redaktion gelesen und dann freigeschaltet. Deshalb kann es manchmal etwas dauern, bis euer Kommentar sichtbar ist. Bitte haltet euch an unsere Netiquette beim Kommentieren:

Alles rund um Ferien:

Kommentare

  • Luna
    Bei mir ist heute (11.8.25) der erste Schultag. Wohne schließlich in Thüringen. Heute morgen war ich total aufgeregt, da ich ab heute Fünftklässlerin bin und (logischerweise) auf eine neue Schule 🏫 gehe.
  • Miss Miau 🐱
    Yeaöö, also so mittel. Ich freue mich auf meine Freunde und so aber gleichzeitig wenn ich das jetzt wieder höre Mathetest, Deutschvortrag, Vokabeltest....
  • Rumi 💜
    Ich freue mich nicht auf die Schule, aber in Baden- Württemberg sind ja auch noch ein paar Wochen Ferien