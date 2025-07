logo!: Sommerferien-Battle: Besser früher oder später?

In den kommenden zehn Tagen passiert etwas Seltenes in Deutschland: In diesem Zeitraum haben alle Bundesländer Sommerferien - gleichzeitig! Denn: Heute war in Bayern und Baden-Württemberg der letzte Schultag. Am 11. August geht's in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schon wieder mit der Schule los.