logo!: Wer die längsten Sommerferien hat

So siehts in anderen Ländern aus:

Sommerferien in Deutschland - endlich sechs Wochen schulfrei! Aber wie sieht es bei den anderen Ländern in Europa aus? Klickt euch durch und erfahrt, welches Land im Ferien-Battle gewinnt!

Dafür fehlen die Ferien anderswo

Gerade im Süden Europas sind die Sommerferien so lang, weil es dort eben auch besonders lange sehr heiß ist. Aber bevor ihr jetzt die Koffer zum Auswandern packt - in einigen dieser Länder gibt es dafür kaum noch Ferien im Rest des Jahres. Die Ferientage gehen schon alle für die Sommerferien drauf! Guckt man sich die Schulferien-Tage über das ganze Jahr hinweg an, liegt Deutschland ziemlich in der Mitte - im Vergleich mit anderen europäischen Ländern.