logo!: Urlaubsabenteuer zuhause? So geht’s!

Klar, die Riesenrutsche im Schwimmbad ist verlockend, wenn da nicht der teure Eintritt wäre ... Gute Nachricht: Viele Orte in Deutschland bieten sogenannte Ferienpässe oder -karten an. Wer die beantragt, kann für wenig Geld oder sogar kostenlos tolle Aktionen unternehmen: zum Beispiel kostenlos ins Freibad gehen, auf den Minigolfplatz oder ins Maislabyrinth. Fragt doch mal in eurer Schulklasse oder sucht zusammen mit euren Eltern oder Lehrkräften im Internet, ob es in eurer Stadt so ein Angebot gibt.