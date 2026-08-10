logo! :Frühe vs. späte Sommerferien
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Zack, schon sind sechs Wochen vorbei ... Für viele heißt das also wieder: Ab in die Schule! logo!-Reporterin Lara hat sich umgehört, wie's euch damit geht!
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Gut drauf sein
Ich wohne in Bayern und habe noch 5 Wochen . Mein Tipp ist so tun als wären noch Ferien nur mit lernen und Hausaufgaben.Zum Glück habe ich an meiner Schule keine Tests und keine Hausaufgaben
Ich lebe in Belgien und habe 9 Wochen Ferien
Ich lebe zwar in Bayern und bei uns hat heute erst die 2. Ferienwoche angefangen, doch wünsche ich denen die in Hessen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz leben viel Erfolg in der Schule. Bleibt entspannt und habt viel Spaß 😉