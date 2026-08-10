  3. Suche

Schulstart - so ist eure Stimmung!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Yeah oder nooo?!:Die Schule startet wieder!

Eine Collage zeigt vor rosa, gelbem Hintergrund logo!-Reporterin Lara mit einem Mikrofon in der Hand, neben ihr Doodles, die einen Smiley zeigen, einen Schreibtisch, Zahlen, Zettel und Stift, ein Eis, eine Taucherbrille und eine Sonne.

Zack, schon sind sechs Wochen vorbei ... Für viele heißt das also wieder: Ab in die Schule! logo!-Reporterin Lara hat sich umgehört, wie's euch damit geht!

Freut ihr euch, zurück in der Schule zu sein? Oder hättet ihr lieber länger frei? Kommentiert ganz unten! ✍️💬

Alles rund um Ferien:

Videos mit den logo!-Reportern und Reporterinnen

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

41 Kommentar
  • Willow
    Gut drauf sein
  • Laura
    Ich wohne in Bayern und habe noch 5 Wochen . Mein Tipp ist so tun als wären noch Ferien nur mit lernen und Hausaufgaben.Zum Glück habe ich an meiner Schule keine Tests und keine Hausaufgaben 
  • Yo-Yo
    Ich lebe in Belgien und habe 9 Wochen Ferien 
  • Mascha
    Ich lebe zwar in Bayern und bei uns hat heute erst die 2. Ferienwoche angefangen, doch wünsche ich denen die in Hessen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz leben viel Erfolg in der Schule. Bleibt entspannt und habt viel Spaß 😉 