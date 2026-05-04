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Backe, backe Brot: Isabelle backt mit Profibäckerin Lilly

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Tag des deutschen Brotes:Vom Teig bis zum Brot - so geht's!

Reporterin Isabelle beim Brot backen mit Bäckerin Lilly

Tretet ein, in Lillys Backstube! Zum Tag des deutschen Brotes besucht Reporterin Isabelle die Bäckerin und backt gemeinsam mit ihr ein Brot. Das Rezept findet ihr unten! ⬇️

Rezept ganz einfach nachbacken! 🥖

Ihr wollt das Rezept nachbacken? Hier könnt ihr nachlesen, wie das geht. Am besten fragt ihr erst mal eure Eltern, ob sie euch dabei helfen. Dann kann's losgehen!

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