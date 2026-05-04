1. Den Vorteig und alle anderen Zutaten gemeinsam in eine Schüssel geben und entweder mit der Küchenmaschine, mit dem Knethaken von eurem Handrührgerät oder einfach mit den Händen zu einem Teig verkneten. Dabei hilft euch am besten eine erwachsene Person.



2. Jetzt darf der Teig für 30 Minuten Ruhen.



3. Dann kommt ein Profi-Trick: Nehmt den Teig vorsichtig aus der Schüssel, zieht ihn hoch und legt ihn zusammengefaltet wieder zurück in die Schüssel.



4. Danach: wieder ruhen lassen - ihr wisst ja Bescheid: Man muss geduldig sein! 🫣



5. Nach dem Ruhen darf endlich geformt werden! Dazu teilt ihr euren Teig in drei Teile, so dass ihr am Ende drei Brote daraus formen könnt. Isabelle und Lilly zeigen euch im Video, wie ihr den Teig rund bekommt und dann ein Loch reinmacht. So habt ihr am Ende richtig schöne Brotringe. Ihr könnt euren Teig formen wie ihr mögt (zum Beispiel rund, als langes Baguette oder als Zopf geflochten).



6. Jetzt noch mal für 20 Minuten ruhen lassen (jap, schon wieder!).



7. In der Zwischenzeit können eure Eltern den Ofen schon mal auf 240 Grad Ober-Unter-Hitze vorheizen.



8. Und dann endlich: Ab in den Ofen damit! Lasst euer Brot ungefähr 30 Minuten backen. Je nachdem wie hell oder wie knusprig ihr es mögt.



Oh, und das wichtigste: Viel Spaß beim Probieren! 🙂