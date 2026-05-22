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Tipps gegen Bildschirmzeit:Wie oft checkt ihr euer Handy?
Ständig am Smartphone? Viele gucken jede Stunde aufs Display, weil sie nichts verpassen wollen. Wie viel Bildschirmzeit habt ihr täglich? Schreibt's uns in die Kommentare.
Kennt ihr das Problem? Fünf Tipps, wie ihr weniger Zeit am Handy verbringt:
Wie sieht's bei euch aus? Wie oft checkt ihr täglich euer Handy? Schreibt's uns unten in die Kommentare!⬇️
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Kommentare
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33 Kommentare
- Leon
Ich bin schon öfters am Handy
- Becky
Ich gehe nur so 1-2 mal an mein Handy und mache auch nicht viel daran.
- Schorsch
Zu oft und zu viel 👎🙁🤦♀️🙄
- Ich
Könnt ihr mal wieder 5 1/2 Fakten machen