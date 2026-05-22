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Smartphone im Blick: Wie oft checkt ihr euer Handy?

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Tipps gegen Bildschirmzeit:Wie oft checkt ihr euer Handy?

Wie lange seid ihr täglich am Handy? Schreibt uns!

Ständig am Smartphone? Viele gucken jede Stunde aufs Display, weil sie nichts verpassen wollen. Wie viel Bildschirmzeit habt ihr täglich? Schreibt's uns in die Kommentare.

Kennt ihr das Problem? Fünf Tipps, wie ihr weniger Zeit am Handy verbringt:

Wie sieht's bei euch aus? Wie oft checkt ihr täglich euer Handy? Schreibt's uns unten in die Kommentare!⬇️

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Kommentare

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33 Kommentare
  • Leon
    Ich bin schon öfters am Handy
  • Becky
    Ich gehe nur so 1-2 mal an mein Handy und mache auch nicht viel daran.
  • Schorsch
    Zu oft und zu viel 👎🙁🤦‍♀️🙄
  • Ich
    Könnt ihr mal wieder 5 1/2 Fakten machen