Social-Media-Verbot in Australien: So läuft es bisher

Seit ungefähr einem Monat dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Australien keine eigenen Social-Media-Accounts mehr haben. Jetzt gibt es erste Zahlen dazu.

4,7 Millionen Accounts von Kindern und Jugendlichen wurden in Australien bisher deaktiviert, gelöscht oder eingeschränkt. Das sagt die australische Regierung – und findet, das ist eine richtig gute Nachricht. Denn vor Kurzem hat Australien als erstes Land der Welt Social Media für unter 16-Jährige komplett verboten. Diese Regel soll Kinder besser schützen. Mehr dazu erfahrt ihr, wenn ihr hier klickt.

Kritik am Verbot

Nicht alle finden das gut.

• Fachleute für Menschenrechte warnen: Das Verbot könnte möglicherweise gegen Kinderrechte verstoßen. Zum Beispiel ihr Recht darauf, ihre Meinung frei äußern zu können.

• Manche befürchten, dass sich Jugendliche einsam fühlen könnten, wenn sie online ausgeschlossen werden – besonders Jugendliche aus ländlichen Gegenden oder indigene Kinder.

Und die Jugendlichen selbst?

Die reagieren ganz unterschiedlich: Einige merken, dass sie ohne Social Media weniger Stress haben. Eine 14-Jährige hat den britischen Nachrichten zum Beispiel erzählt, sie fühle sich jetzt viel freier. Andere versuchen das Verbot zu umgehen. Und wieder andere klagen sogar gegen das Gesetz: Der 15-Jährige Noah zum Beispiel:

Wie würdet ihr regieren, wenn Social Media in Deutschland erst ab 16 erlaubt wäre? Wärt ihr auch befreit oder eher sauer? Kommentiert unten!

Dieser Text wurde von Johanna geschrieben.

Über dieses Thema berichtete logo! am 17.01.2026 um 19.50 Uhr: