logo!: Umfrage zur Nutung von KI im Unterricht

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Nutzung im Unterricht:Ja und nein zum Handy
Die Nutzung von KI sollte zum Unterricht gehören. Aber: Soziale Medien lenken eher ab. Das finden Jugendlichen laut einer neuen Umfrage. Doch was steckt genau dahinter?
Handy im Unterricht - ja oder nein? Diese Frage wird schon lange diskutiert.
Quelle: dpa/Jens Kalaene/Sebastian Gollnow/IMAGO/Zoonar
Smartphones gehören zum Alltag dazu. Doch, ob sie Teil des Unterrichts sein sollen, darüber wird immer wieder gestritten. Ein Institut, das Meinungsumfragen durchführt, hat sich jetzt damit beschäftigt. In der Umfrage ging es um die Nutzung von Sozialen Medien und KI. Das Besondere: Diesmal wurden nicht nur Erwachsene befragt. Auch Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren durften mitmachen.
Das sagen Jugendliche:
Was sagt ihr dazu: Haben Künstliche Intelligenz und Soziale Medien was im Unterricht zu suchen oder nicht?
Dieser Text wurde von Anna und der Kinder-dpa geschrieben.
Hier gibt's noch mehr zu KI im Unterricht:
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
28 Kommentare
- Luisa
Wenn es gezielt benutzt wird
- Gast
Ich finde KI Lehrer keine gute Idee weil :normale Lehrer haben Mitgefühl, und können mit GEFÜHL erklären/erzählen. Wenn ein Kind persönlich oder in der Klasse eine Belastung hat ,will es mit jemandem reden der Erfahrung und Verständnis hat .Deswegen würde ich keine KI Lehrer haben wollen. LG
- Lucina
Ich mag lieber Unterricht nach altmodischer Weise. Schüler sind Lehrer. Vielleicht manchmal ein Tablett aber nicht so oft.
- Lu
Nein, ich möchte nicht, dass im Unterricht mehr KI benutzt wird, weil ich Themen oder Angelegenheiten mit meiner Lehrerin persönlich besprechen will.