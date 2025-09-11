logo!: Umfrage zur Nutung von KI im Unterricht

Smartphones gehören zum Alltag dazu. Doch, ob sie Teil des Unterrichts sein sollen, darüber wird immer wieder gestritten. Ein Institut, das Meinungsumfragen durchführt, hat sich jetzt damit beschäftigt. In der Umfrage ging es um die Nutzung von Sozialen Medien und KI. Das Besondere: Diesmal wurden nicht nur Erwachsene befragt. Auch Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren durften mitmachen.