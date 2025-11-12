Milliarden Passwörter geleakt!

Super viele Websites verlangen ja eine Anmeldung mit E-Mail und Passwort
, kennt ihr, oder? Und jetzt, Achtung: Es könnte sein, dass eure Anmeldedaten gehackt wurden
. Es gab nämlich einen riesigen Datenleak: Zwei Millionen E-Mail-Adressen und 1,3 Milliarden Passwörter
sind betroffen und stehen jetzt frei zugänglich im Internet,
im sogenannten Darknet
(was das ist, könnt ihr unter dem Artikel nachlesen).
Kriminelle könnten diese Zugangsdaten benutzen, um zum Beispiel in Onlineshops zu bestellen oder Social Media
Accounts zu übernehmen. Aber keine Panik! So könnt ihr euch absichern: