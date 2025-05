Deshalb sammeln Firmen Daten

Was ihr euch auf Social Media wie lange anseht, nach was ihr sucht, auf was ihr klickt und wo ihr seid - all diese Daten sammeln Firmen wie TikTok, Google oder Instagram. Denn für viele Firmen sind all diese Daten sehr wertvoll. Sie nutzen sie zum Beispiel, um ungefragt Werbung zu machen.