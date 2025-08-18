logo!: Gefahren im Internet – Reden Eltern mit euch darüber?

Schlechte Erfahrungen im Internet? Kennen bestimmt einige von euch. Experten wollten wissen: Reden Eltern mit ihren Kindern darüber, wie sie im Internet sicher bleiben?

Einige von euch haben sicher schon ein eigenes Smartphone! Damit kann man echt viel machen: Chatten, spielen, Videos schauen - direkt online. Und jetzt mal die Frage: Wer von euch Smartphone- oder Tabletbesitzern hat mit seinen Eltern besprochen, worauf ihr bei der Nutzung achten sollt? Kommentiert mal unten!

Experten sagen: Eltern und Kinder sollten über Gefahren im Internet sprechen. Quelle: imago

3.000 Erwachsene in Deutschland befragt, die mit Kindern oder Jugendlichen zusammenleben. Dabei kam heraus: Nicht mal drei von zehn Eltern sprechen mit ihren Kindern vor dem Kauf eines neuen Gerätes über Gefahren im Internet und wie man sich davor schützen kann. Wenn Eltern mit ihren Kindern über das Internet sprechen, geht es meistens darum, Experten und Expertinnen für Internetsicherheit wollten genau das wissen und haben dazu etwain Deutschland, die mit Kindern oder Jugendlichen zusammenleben. Dabei kam heraus:vor dem Kauf eines neuen Gerätesund wie man sich davor schützen kann. Wenn Eltern mit ihren Kindern über das Internet sprechen, geht es meistens darum, bei Nachrichten von Fremden vorsichtig zu sein. Themen wie Betrug, gefälschte Profile oder wie man sein Passwort richtig schützt , kommen oft zu kurz.

Diese Gefahren habt ihr online schon erlebt

viele Kinder und Jugendliche schon mal schlechte Erfahrungen im Internet gemacht haben. Mehr als jedes dritte Kind zwischen 14 und 17 Jahren hat seinen Eltern schonmal davon erzählt, etwas Gefährliches im Netz erlebt zu haben. Viele berichten von Gewalt-Videos oder andere schlimme Inhalte gesehen haben. Die Befragung zeigt auch, dassim Internet gemacht haben. Mehr als jedes dritte Kind zwischen 14 und 17 Jahren hat seinen Eltern schonmal davon erzählt, etwas Gefährliches im Netz erlebt zu haben. Viele berichten von Cybermobbing oder davon, dass sieoder andere schlimme Inhalte gesehen haben.

Dieser Text wurde von Katrin geschrieben.