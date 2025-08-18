  3. Suche

logo!: Gefahren im Internet – Reden Eltern mit euch darüber?

Gefahren im Internet:Reden Eltern mit euch übers Internet?

Schlechte Erfahrungen im Internet? Kennen bestimmt einige von euch. Experten wollten wissen: Reden Eltern mit ihren Kindern darüber, wie sie im Internet sicher bleiben?

Einige von euch haben sicher schon ein eigenes Smartphone! Damit kann man echt viel machen: Chatten, spielen, Videos schauen - direkt online. Und jetzt mal die Frage: Wer von euch Smartphone- oder Tabletbesitzern hat mit seinen Eltern besprochen, worauf ihr bei der Nutzung achten sollt? Kommentiert mal unten!
Vater bespricht Sicherheit im Internet mit Sohn
Experten sagen: Eltern und Kinder sollten über Gefahren im Internet sprechen.
Quelle: imago
Experten und Expertinnen für Internetsicherheit wollten genau das wissen und haben dazu etwa 3.000 Erwachsene in Deutschland befragt, die mit Kindern oder Jugendlichen zusammenleben. Dabei kam heraus: Nicht mal drei von zehn Eltern sprechen mit ihren Kindern vor dem Kauf eines neuen Gerätes über Gefahren im Internet und wie man sich davor schützen kann. Wenn Eltern mit ihren Kindern über das Internet sprechen, geht es meistens darum, bei Nachrichten von Fremden vorsichtig zu sein. Themen wie Betrug, gefälschte Profile oder wie man sein Passwort richtig schützt, kommen oft zu kurz.

Diese Gefahren habt ihr online schon erlebt

Die Befragung zeigt auch, dass viele Kinder und Jugendliche schon mal schlechte Erfahrungen im Internet gemacht haben. Mehr als jedes dritte Kind zwischen 14 und 17 Jahren hat seinen Eltern schonmal davon erzählt, etwas Gefährliches im Netz erlebt zu haben. Viele berichten von Cybermobbing oder davon, dass sie Gewalt-Videos oder andere schlimme Inhalte gesehen haben.
Dieser Text wurde von Katrin geschrieben.

Wie ist das bei euch? Haben eure Eltern mit euch über Gefahren im Internet gesprochen und wie ihr euch schützen könnt? Worauf achtet ihr? Schreibt uns unten in den Kommentaren!

Tipps und Hilfe

  • Llllhi
    Nein leider nicht =[
  • Sissi
    Meine Eltern kontrollieren zwar nicht was wir auf dem Handy machen, aber sie liegen immer bei uns in der Küche. Meine Eltern haben uns aber auch erklärt, das man im Internet aufpassen muss und nicht alles glauben darf was dort steht.
  • Giuli
    Ja 
  • Marie
    Ich habe mit meinem Eltern darüber gesprochen und ich habe Handyzeit von 7:45uhr bis 21:30 Uhr und nur 2 Stunden und 45 Minuten muss ich mir einteilen