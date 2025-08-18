logo!: Gefahren im Internet – Reden Eltern mit euch darüber?

logo!:Social Media und Internet
Wir erklären euch alles von Algorithmus bis Darknet.
Schlechte Erfahrungen im Internet? Kennen bestimmt einige von euch. Experten wollten wissen: Reden Eltern mit ihren Kindern darüber, wie sie im Internet sicher bleiben?
Nein leider nicht =[
Meine Eltern kontrollieren zwar nicht was wir auf dem Handy machen, aber sie liegen immer bei uns in der Küche. Meine Eltern haben uns aber auch erklärt, das man im Internet aufpassen muss und nicht alles glauben darf was dort steht.
Ja
Ich habe mit meinem Eltern darüber gesprochen und ich habe Handyzeit von 7:45uhr bis 21:30 Uhr und nur 2 Stunden und 45 Minuten muss ich mir einteilen