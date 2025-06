logo!: Umfrage: Handyverbot kommt eher bei Älteren an

Handyverbot an Schulen: Ja oder nein? Zu der Frage hat wohl fast jeder eine klare Meinung. Welche das ist, das hat oft auch mit dem Alter zu tun - zeigt eine aktuelle Umfrage.



In letzter Zeit wird immer wieder über ein Handyverbot an Schulen diskutiert. In einigen Gegenden gibt es das auch schon. Darüber hat logo! schon viel berichtet, klickt euch gerne unten mal durch.