Leben ohne Internet - unmöglich, oder? Manche Länder sperren aber tatsächlich das Internet für die Menschen, die dort leben. Warum und ob das auch in Deutschland möglich ist.

Immer wieder wird in Ländern, zum Beispiel in Iran, das Internet gesperrt. Quelle: dpa / Alicia Windzio

So funktioniert das Internet

Vielleicht hattet ihr auch schon einmal kein Internet, weil der Strom ausgefallen war oder euer Router nicht funktioniert hat. Sowas geht aber normalerweise schnell wieder vorbei. Das komplette Internet einfach wie mit einem Lichtschalter „ausschalten“, ist auch gar nicht möglich.

“Das Internet”, so wie ihr es kennt, besteht nämlich in Wirklichkeit aus tausenden Teilnetzen, die alle gemeinsam das Internet bilden. Diese einzelnen Netzwerke gehören in der Regel großen Unternehmen. Hört sich kompliziert an, hier wird es euch nochmal erklärt:

Im Video erfahrt ihr nochmal genauer, wie das Internet genau funktioniert. 19.01.2026 | 1:00 min

Wenn eine Regierung das Internet in ihrem Land abschalten möchte, muss sie zuerst Kontrolle über die Internet-Netzwerke bekommen. In einigen Ländern kann eine Regierung die Internet-Unternehmen dazu auffordern oder zwingen, ihr Netzwerk für einzelne Regionen komplett abzuschalten. Das ist aber nicht überall möglich.

Warum machen einige Regierungen das?

Über das Internet kommen Menschen an bestimmte Informationen heran und tauschen die untereinander aus. Hört sich super an, aber einige Regierungen finden das gar nicht so toll. Zum Beispiel, wenn es dabei um Informationen geht, die den betreffenden Regierungen schaden könnten.

Darum schalten Regierungen auch oft dann das Internet ab, wenn es gerade Streit im Land gibt oder Wahlen anstehen. Dadurch können die Menschen sich schlechter informieren und organisieren.

Geht das auch in Deutschland?

Kurz gesagt: sehr unwahrscheinlich. Deutschland ist ein Rechtsstaat, das heißt es gibt bestimmte Regeln und Gesetze, an die sich alle halten müssen - natürlich auch die Regierung. In diesem Fall bedeutet das, dass sie nicht einfach so das komplette Internet sperren kann.

Trotzdem gibt es auch vereinzelt Sperren im Internet in Deutschland. Das sind zum Beispiel Seiten, auf denen verbotene Dinge, wie Waffen oder Drogen, verkauft werden. Komplett abschalten kann Deutschland das Internet aber nicht.

Dieser Text wurde von Ruth geschrieben.