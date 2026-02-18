Social-Media-Verbot in Deutschland?!

Social Media kann auch dann problematisch sein, wenn es um Mobbing oder ständigen Vergleich mit anderen geht. In den Apps wirken viele Menschen schöner, erfolgreicher oder cooler – das kann unzufrieden machen. Dabei ist nicht alles genau so, wie es auf Social-Media-Plattformen scheint.



Doch nicht jeder, der Soziale Medien nutzt, leidet irgendwann darunter. Es ist vielmehr so, dass Probleme, die eh schon da sind, verstärkt werden können. Wer zum Beispiel unzufrieden mit seinem Aussehen ist, fühlt sich durch Vergleiche oft noch schlechter.