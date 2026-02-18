logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Kein TikTok & Co. unter 14?:Social-Media-Verbot in Deutschland?!
Kommt bald ein Social Media Verbot für Kinder und Jugendliche in Deutschland? Das wird zumindest von Politikerinnen und Politiker diskutiert. 👉 Wie seht ihr das? Verbot: ja oder nein? Schreibt’s uns!
Bundeskanzler Friedrich Merz sagt, dass er eigentlich nicht viel von Verboten hält. Beim Thema Social Media für Minderjährige sieht er das aber anders: Auf dem CDU‑Parteitag, der am Freitag beginnt, soll darüber gesprochen werden, ob Apps wie TikTok, Snapchat oder Instagram erst ab 16 Jahren erlaubt sein sollen. Dafür müsste das Alter der Jugendlichen verpflichtend geprüft werden.
Merz finden den Antrag gut. Und auch die SPD hat einen ähnlichen Vorschlag gemacht. Sie möchte klare Altersregeln:
- Für Kinder unter 14 Jahre: ein komplettes Social-Media-Verbot.
- Für Jugendliche bis 16 Jahre: Jugendliche sollen ihr Alter nachweisen müssen. Außerdem soll es eine Jugendversion der Apps geben – ohne Funktionen, die einen lange am Handy halten. Zum Beispiel:
- kein Endlos-Scrollen
- kein automatisches Abspielen von Videos
- keine personalisierten Inhalte und Empfehlungen
Entschieden ist aber noch nichts, bisher wird in Deutschland nur darüber geredet. Der Grund: Kinder und Jugendliche sollen dadurch besser geschützt werden. Doch wovor eigentlich? ⬇️
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.
