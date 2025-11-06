logo!: Australien will Social Media für unter 16 verbieten

Keine Storys posten, keine Reels schauen, keine Fotos liken: Australien hat genau das vor, zumindest für alle unter 16 Jahren. Das Land hat ein Gesetz beschlossen, dass Social Media erst ab 16 erlaubt. Es soll ab 10. Dezember gelten. Okay, genau genommen gibt es für die meisten Social-Media-Plattformen schon eine Altersbeschränkung. Überprüft wird das Alter allerdings nicht. Australien will das jetzt aber durchziehen. Was denkt ihr darüber? Schreibt uns unten in die Kommentare - wir erklären das Gesetz erstmal genauer.

Jugendliche unter 16 Jahren sollen in Australien Social Media nicht mehr nutzen können. Quelle: Imago/Imagebroker/Westend61/Eugenio Marongiu/H. Tschanz-Hofmann (Collage)

Was Australien da genau vor hat - und warum

Betreiber von wie TikTok oder Instagram überprüfen sollen, dass niemand unter 16 Jahren ihre Plattformen benutzt. In dem Gesetz steht, dass die Plattform-Betreiber für die Altersüberprüfung "angemessene Maßnahmen" ergreifen müssen. Passiert das nicht, drohen den Betreibern ziemlich hohe Geldstrafen, umgerechnet 31 Millionen Euro. Social Media ab 16 verboten - das klingt erstmal so, als wolle Australien alle Kinder bestrafen, die unerlaubt Social Media benutzen. Aber so funktioniert das natürlich nicht! Sondern es geht darum, dass die Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram. In dem Gesetz steht, dass die Plattform-Betreiber für die Altersüberprüfung "angemessene Maßnahmen" ergreifen müssen. Passiert das nicht, drohen den Betreibern, umgerechnet 31 Millionen Euro.

erste Land mit einem solchen Gesetz. Ausgenommen sind Online-Spiele-Plattformen, Messengerdienste wie WhatsApp und Youtube, da die Videos auch oft in der Schule genutzt werden. Die Begründung: Social Media mache süchtig und könne Kindern und Jugendlichen schaden , zum Beispiel durch kriminelle Inhalte, durch Cybermobbing oder durch Falschnachrichten. Australien ist dasAusgenommen sind Online-Spiele-Plattformen, Messengerdienste wie WhatsApp und Youtube, da die Videos auch oft in der Schule genutzt werden.

In Australien soll Social Media erst ab 16 erlaubt sein. 02.12.2025

Deshalb gibt es Kritik an dem Gesetz

Aber es gibt daran auch viel Kritik - schließlich ist das Alter von Handynutzerinnen- und nutzern schwierig zu überprüfen. Jugendliche könnten die Kontrollen umgehen und Altersangaben fälschen. Außerdem sagt die australische Menschenrechtsbeauftragte, dass das Gesetz nicht ganz fair sei. Schließlich hätten auch Kinder ein Recht auf freie Meinungsäußerung und dafür sei Social Media ein wichtiges Mittel. Kritikerinnen und Kritiker sagen außerdem, die Kinder in Australien würden so auch von den positiven Seiten von Social Media ausgeschlossen.

Diesen Text hat Meike geschrieben.

Über dieses Thema berichtete die logo!-Sendung am 2. Dezember 2025 im KiKA.