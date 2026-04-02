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Social-Media-Verbot ab 40: Das steckt dahinter - APRILSCHERZ

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Spoiler: Aprilscherz:Kein TikTok und Insta ab 40?!

logo!-Reporterin Lara begleitet drei jugendliche Polizisten. Sie kontrollieren, ob Erwachsene über 40 das neue Social-Media-Verbot einhalten.

Es gibt eine krasse Wendung in Sachen Social-Media-Verbot! Ab heute gilt das für alle Menschen ab 40! logo!-Reporterin Lara hat sich angeguckt, was das für eure Eltern bedeutet.

🤔 Wie findet ihr das Social-Media-Verbot für Menschen über 40?
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Kommentare

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602 Kommentare
  • logo!-Redaktion
    🥳April, April! Für alle über 40 gibt’s KEIN Social‑Media‑Verbot – das war natürlich nur ein Aprilscherz! Na, seid ihr drauf reingefallen? 😜
  • Lorchen
    Tatsächlich sind meine Eltern ja gar nicht so oft auf Social Media Unterwegs und nur selten auf YouTube online.    TikTok haben sie nicht genau so wie Insdergramm.                 LG
  • Poco
    Warum nicht ich habe gehofft das so etwas passiert
  • Yasin
    Ich finde es gut das es ein social Media verbot gibt 