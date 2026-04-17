Sind Bluetooth-Kopfhörer echt gefährlich?!

Um Kopfhörer ohne Kabel gibt es immer wieder Diskussionen: Manche glauben, die seien gefährlich. Andere sagen: völliger Quatsch! Was dahintersteckt, erfahrt ihr im Video.

Bisschen Musik hören, kurz mal ne Sprachnachricht abhören oder ein Video angucken: Dass da nicht jeder mithören muss, dafür gibt es Kopfhörer. Vor denen ohne Kabel wird auf Social Media immer wieder fett gewarnt: Manche Menschen glauben, die Strahlung, die sie aussenden, sei gefährlich. Andere sagen: völliger Quatsch! Solche Kopfhörer seien überhaupt kein Problem.

Feststeht: Die Strahlung, die Bluetooth-Kopfhörer aussenden, ist sehr schwach und es gibt keine eindeutigen Beweise dafür, dass sie schädlich ist. Aber für komplett sicher erklären können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sie auch nicht.



Was hinter der Diskussion steckt, erfahrt ihr im Video:

Es gibt Diskussionen um kabellose Kopfhörer. 17.04.2026 | 1:30 min

Übrigens: Smartphones senden die gleiche Art von Strahlung aus wie Bluetooth-Kopfhörer, allerdings deutlich stärker. Wer also aus Sorge auf kabellose Kopfhörer verzichtet, der sollte auch das Smartphone, so oft es geht, weglegen.

Dieser Text wurde von Caro Z. geschrieben.