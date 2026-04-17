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Keine Computer im Klassenzimmer

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Schule in Dänemark:Keine Computer im Klassenzimmer

Analoge Schule Dänemark

Diese Schule in Dänemark hat die Computer aus den Klassenzimmern verbannt. Was denkt ihr - gute Idee oder passt überhaupt nicht in die heutige Zeit? Schreibt uns in die Kommentare!

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Kommentare

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17 Kommentare
  • Elli
    Ich finde es grundsätzlich gut, aber in der heutigen Zeit, sollte der verantwortungsbewusste Umgang mit sozialen Geräten geübt werden...
  • Lena
    Bei uns an der Schule schreibt man nur mit Füller und Heften. Ich kann mir das so auch besser merken.
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    Ich bin Team Hand.Ich liebe es zu schreiben.Ich denke mir gerne Geschichten aus und schreibe sie dann immer auf
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    Bei uns benutzt man bis zur 7 Klasse Hefte,in der 8 Klasse hat man dann IPad.