Schule in Dänemark:Keine Computer im Klassenzimmer

logo! :Keine Computer im Klassenzimmer
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Diese Schule in Dänemark hat die Computer aus den Klassenzimmern verbannt. Was denkt ihr - gute Idee oder passt überhaupt nicht in die heutige Zeit? Schreibt uns in die Kommentare!
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Ich finde es grundsätzlich gut, aber in der heutigen Zeit, sollte der verantwortungsbewusste Umgang mit sozialen Geräten geübt werden...
Bei uns an der Schule schreibt man nur mit Füller und Heften. Ich kann mir das so auch besser merken.
Ich bin Team Hand.Ich liebe es zu schreiben.Ich denke mir gerne Geschichten aus und schreibe sie dann immer auf
Bei uns benutzt man bis zur 7 Klasse Hefte,in der 8 Klasse hat man dann IPad.