Klingeling! 📞:Das Telefon hat Geburtstag!

Seit 150 Jahren gibt es das Telefon – und in dieser Zeit hat sich eine Menge getan. Vom fetten Apparat mit Kabeln bis zum Smartphone. Hier kommen 5 spannende 📞-Fakten.

In den USA ist am 25. April der Tag des Telefons – und genau dort ging es vor 150 Jahren richtig los. Denn damals ließ sich Alexander Graham Bell seine Idee für das Telefon offiziell schützen. Aber ist er wirklich der Erfinder? Mehr dazu gibt’s in der Bildergalerie.

Fakt 1: Ein Telefon, zwei Erfinder Als Erfinder des Telefons gilt Alexander Graham Bell (links). 1876 ließ er seine Idee dafür patentieren. Aber: Schon 15 Jahre vorher baute der deutsche Lehrer Philipp Reis (rechts) ein Telefon, das wohl nicht so gut funktioniert hatte. Quelle: dpa, Collage

In Deutschland telefonieren wir übrigens immer weniger, obwohl es hier sogar mehr Handyverträge als Einwohner gibt. Vielleicht liegt das auch daran, dass manche Menschen Angst davor haben, zu telefonieren. Eine Studie zeigt: Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland hat schon wichtige Anrufe aufgeschoben, weil sie sich dabei unwohl fühlen. Gerade junge Leute greifen lieber zum Handy, um zu schreiben statt zu reden.

Telefoniert ihr noch? Oder kennt ihr die Angst davor? Schreibt uns eure Telefon-Storys in die Kommentare! ⬇️

Dieser Text wurde von Johanna geschrieben.