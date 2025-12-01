logo!: Schülerwettbewerb - So könnt ihr mitmachen!

Lust auf eine spannende Aufgabe und eine Klassenreise? So könnt ihr beim Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung mitmachen.

Macht eure eigene Nachrichtensendung!

Ihr habt in eurer Klasse viele Ideen und seid kreativ? Dann ist dieser Wettbewerb genau das Richtige für euch!

So funktioniert's: Mitmachen können Klassen oder Arbeitsgruppen von der 4. bis zur 13. Klasse .

zur . Ihr könnt aus verschiedenen Aufgaben wählen - eine davon ist: eine logo!-Sendung machen!

wählen - eine davon ist: eine logo!-Sendung machen! Zu gewinnen gibt es Klassenfahrten oder Geld für die Klassenkasse !

! Fertig sein muss eure Aufgabe bis zum 4. Dezember 2025.

Ihr habt Lust mitzumachen? Dann bittet eure Lehrerin oder euren Lehrer, eure Klasse anzumelden.

Mehr Infos gibt's hier

logo! : Alles Wichtige zum Wettbewerb! Klickt euch dafür zur Bundeszentrale für politische Bildung!

Die Gewinnerklasse vom letzten Mal