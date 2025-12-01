logo!: Schülerwettbewerb - So könnt ihr mitmachen!

Ihr habt in eurer Klasse viele Ideen und seid kreativ? Dann ist dieser Wettbewerb genau das Richtige für euch!
- Mitmachen können Klassen oder Arbeitsgruppen von der 4. bis zur 13. Klasse.
- Ihr könnt aus verschiedenen Aufgaben wählen - eine davon ist: eine logo!-Sendung machen!
- Zu gewinnen gibt es Klassenfahrten oder Geld für die Klassenkasse!
- Fertig sein muss eure Aufgabe bis zum 4. Dezember 2025.
Ihr habt Lust mitzumachen? Dann bittet eure Lehrerin oder euren Lehrer, eure Klasse anzumelden.
Mehr Infos gibt's hier
Klickt euch dafür zur Bundeszentrale für politische Bildung!
Die Gewinnerklasse vom letzten Mal
Warum diese Klasse einen Preis gewonnen hat.