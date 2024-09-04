logo!: Happy Weltkatzentag!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Happy Weltkatzentag!
Gold für ... die Katze! Okay, nein, das hier ist kein Text über die Olympischen Spiele, aber würde es dort die Disziplin "Beliebtestes Haustier in Deutschland" geben - ja, dann würde die Katze ganz oben auf dem Treppchen stehen. Mehr als 15 Millionen Katzen leben als Haustiere in diesem Land.
In fast der Hälfte aller Katzenhaushalte leben nicht nur eine, sondern zwei oder mehrere Katzen.
Quelle: imago
Auf Platz 2 schafft es der Hund und auf Platz 3 stehen Kleintiere wie Hamster, Meerschweinchen oder Kaninchen. Aber was macht Katzen eigentlich so besonders? Ihr süßer Blick, das weiche Fell oder einfach nur die Tatsache, dass sie sich so wunderbar in viele Menschenherzen hineinschnurrrrren können? Vielleicht spielen aber auch ihre Superkräfte eine Rolle ...
Wieso Katzen Superheldenkräfte haben
Klein, süß und flauschig? Ja, aaaber... 7 krasse Sachen, die Katzen können, erfahrt ihr hier!
Quelle: Imago/Zoonar/Ardea/stock&people/Shotshop
Jetzt seid ihr dran: Habt ihr eine Katze und wie heißt sie? Und warum ist sehr wahrscheinlich gerade eure Katze die beste Katze der Welt?
Kommentare
190 Kommentare
- Finn
Meine Katze kuschelt immer bei mir
- jayden
Meine Baby Katzen sind so wenn man mit den spielt
- katzen
ich liebe katzen
- twerkmaster6
love to kitties