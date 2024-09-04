logo!: Happy Weltkatzentag!

"Beliebtestes Haustier in Deutschland" geben - ja, dann würde die Katze ganz oben auf dem Treppchen stehen. Mehr als 15 Millionen Katzen leben als Gold für ... die Katze! Okay, nein, das hier ist kein Text über die Olympischen Spiele, aber würde es dort die Disziplingeben - ja, dann würde die Katze ganz oben auf dem Treppchen stehen. Mehr als 15 Millionen Katzen leben als Haustiere in diesem Land.

In fast der Hälfte aller Katzenhaushalte leben nicht nur eine, sondern zwei oder mehrere Katzen. Quelle: imago

Auf Platz 2 schafft es der Hund und auf Platz 3 stehen Kleintiere wie Hamster, Meerschweinchen oder Kaninchen. Aber was macht Katzen eigentlich so besonders? Ihr süßer Blick, das weiche Fell oder einfach nur die Tatsache, dass sie sich so wunderbar in viele Menschenherzen hineinschnurrrrren können? Vielleicht spielen aber auch ihre Superkräfte eine Rolle ...

Wieso Katzen Superheldenkräfte haben Klein, süß und flauschig? Ja, aaaber... 7 krasse Sachen, die Katzen können, erfahrt ihr hier! Quelle: Imago/Zoonar/Ardea/stock&people/Shotshop