logo!: Happy Weltkatzentag!

Happy Weltkatzentag!

Gold für ... die Katze! Okay, nein, das hier ist kein Text über die Olympischen Spiele, aber würde es dort die Disziplin "Beliebtestes Haustier in Deutschland" geben - ja, dann würde die Katze ganz oben auf dem Treppchen stehen. Mehr als 15 Millionen Katzen leben als Haustiere in diesem Land.
Katze-Mädchen
In fast der Hälfte aller Katzenhaushalte leben nicht nur eine, sondern zwei oder mehrere Katzen.
Auf Platz 2 schafft es der Hund und auf Platz 3 stehen Kleintiere wie Hamster, Meerschweinchen oder Kaninchen. Aber was macht Katzen eigentlich so besonders? Ihr süßer Blick, das weiche Fell oder einfach nur die Tatsache, dass sie sich so wunderbar in viele Menschenherzen hineinschnurrrrren können? Vielleicht spielen aber auch ihre Superkräfte eine Rolle ...
Ganz viele Katzen
Katzen können aus dem Stand zwei Meter hoch und weit springen – das ist das fünf- bis sechsfache ihrer Körpergröße! Etwa so, als wenn ihr in ein Fenster im zweiten Stock springen würdet!
Katze dreht sich im Flug
Öhrchen einer Katze
Katze miaut
Katze windet sich durch Zaun.
dösende Katze mit Züngchen raus
Zwei Katzen vor zwei Näpfen mit Trockenfutter
Flauschige Katze ist zusammengekringelt.

Jetzt seid ihr dran: Habt ihr eine Katze und wie heißt sie? Und warum ist sehr wahrscheinlich gerade eure Katze die beste Katze der Welt?

  • Finn
    Meine Katze kuschelt immer bei mir
  • jayden
    Meine Baby Katzen sind so wenn man mit den spielt
  • katzen
    ich liebe katzen
  • twerkmaster6
    love to kitties