logo!: Rote Liste - mehr als 42.100 Arten bedroht

Als "gefährdet" gelten zum Beispiel Arten, deren Anzahl zum Beispiel in den vergangenen zehn Jahren um mindestens 50 Prozent kleiner geworden ist. Von zehn Tieren wären nach dieser Zeit also noch fünf da. Ähnlich läuft die Einstufung in die anderen beiden Kategorien.



"Stark gefährdet" sind zum Beispiel Arten, deren Anzahl in den vergangenen zehn Jahren um mindestens 70 Prozent kleiner geworden ist. Von zehn Tieren wären dann also noch drei da.



"Vom Aussterben bedroht" sind zum Beispiel Arten, deren Anzahl in den vergangenen zehn Jahren um mindestens 90 Prozent kleiner geworden ist. Von zehn Tieren wäre also nur noch eines da. Oder eben Arten, die kaum noch Lebensraum haben und bei denen die Hoffnung gering ist, dass sie sich wieder vermehren werden.