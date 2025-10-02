logo!: So besonders war Jane Goodall

Jane Goodall war eine der bedeutendsten Forscherinnen der Welt. Ihre Erkenntnisse über Schimpansen machten sie weltberühmt.

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier Jane Goodall ist für ihre Forschung über Schimpansen bekannt.

bekannt. Sie hat viele Jahre mit den Tieren zusammengelebt und sie beobachtet.

Ihre Entdeckungen veränderten für immer die Art und Weise, wie Schimpansen erforscht und verstanden werden.

Jane Goodall hat eine besondere Beziehung zu Schimpansen. Sie kam den Menschenaffen so nah wie niemand zuvor. Quelle: AP / Manfred Neugebauer

Wer ist Jane Goodall?

Jane Goodall war wohl die berühmteste Schimpansenforscherin der Welt. Vieles, was wir heute über diese Art der Menschenaffen wissen, haben wir ihrer Forschung zu verdanken.

Sie wurde am 3. April 1934 in London im Vereinigten Königreich geboren. Schon als Kind interessierte sie sich sehr für Tiere. Mit 11 Jahren hatte sie bereits den Traum irgendwann einmal mitten in der afrikanischen Tierwelt zu leben. Diesen Traum erfüllte sie sich mit 23 Jahren und reiste zum ersten Mal nach Afrika.

Dort wurde sie die Assistentin von Louis Leaky, einem berühmten Wissenschaftler, der das Leben und Verhalten von Menschen und ihren (tierischen) Vorfahren erforschte. Für ihn hat Jane Goodall im Jahr 1960 Schimpansen beobachtet und sogar mit ihnen zusammengelebt. So sollte sie mehr über ihr Verhalten herausfinden.

Goodall bei der Arbeit mit einem Schimpansen im Gombe-Nationalpark in Tansania. Quelle: IMAGO / Ardea

Was macht ihre Forschung so besonders?

Für ihre Forschung blieb sie mehr als zwei Jahrzehnte in Tansania. Sie lebte dort so nah wie noch niemand davor bei einer Gruppe von Schimpansen und konnte so vorsichtig das Vertrauen der Tiere gewinnen.

Was sie neues über Schimpansen entdeckte: Sie stellen Werkzeuge her und benutzen diese, um an Nahrung zu kommen .

her und benutzen diese, um . Sie fressen nicht nur Pflanzen , sondern auch Fleisch . Sie sind also Allesfresser.

, sondern auch . Sie sind also Jeder Schimpanse hat eine eigene Persönlichkeit und eigene Gefühle, genau wie Menschen.

Vieles davon wurde noch nie zuvor beobachtet und führte damals bei anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu einem riesigen Aha-Erlebnis! Weil Schimpansen und Menschen gemeinsame Vorfahren haben, waren Jane Goodalls Ergebnisse auch wichtig für die Forschung zur Entwicklung der Menschen.

Ein Schimpanse benutzt einen Stock als Werkzeug, um an die leckeren Termiten im Termitenhügel zu kommen. Echt schlau! Quelle: IMAGO / Nature Picture Library

Was machte Jane Goodall bis zu ihrem Tod?

Sie beendete ihre Beobachtungen in Afrika, weil sie feststellte, dass die Menschen auf der gesamten Welt viel zu wenig über den Schutz von Schimpansen und ihr Lebensumfeld wissen. Deshalb reiste sie in verschiedene Länder und versucht Menschen zu erklären, wie wichtig der Schutz von Tieren und der Umwelt ist.