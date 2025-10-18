logo!: Protest "gegen Könige" in den USA

Große Proteste in den USA

Mehrere Millionen Menschen sollen heute in den USA auf den Straßen unterwegs sein, um zu demonstrieren. Auf vielen Plakaten steht: "No Kings!" also „Keine Könige!“.

Aber Moment mal, in den USA gibt es doch gar keinen König?! 🤔 Dort ist der Chef des Landes doch Präsident Donald Trump. Und genau um den geht's.

Viele Menschen in den USA finden, dass Donald Trump so tut, als wäre er ein König. Quelle: AP | Mark Schiefelbein / Jose Luis Magana

sehr viel Macht an sich reißen und zu viel ganz alleine bestimmen würde. Sie finden, er nimmt sich mehr raus, als er eigentlich als Präsident in einer ➡️ Viele Menschen in den USA sind wütend. Sie sagen, dass Donald Trumpund zu viel ganz alleine bestimmen würde. Sie finden, er nimmt sich mehr raus, als er eigentlich als Präsident in einer Demokratie darf.

Was sie Donald Trump genau vorwerfen, könnt ihr euch in diesem Video ansehen:

Warum viele wütend auf Donald Trump sind. 18.10.2025 | 1:28 min

An mehr als 2500 Orten in den USA gibt es deshalb Proteste gegen Donald Trump. Die Menschen wurden dazu aufgerufen, gelbe Klamotten zu tragen. Damit sollen sie zeigen, dass sie derselben Meinung sind und zusammenstehen. Auch in mehreren europäischen Städten gingen Menschen gegen den US-Präsidenten auf die Straße.