logo: Ein "Bombenwitz" am Frankfurter Flughafen

Witz gemacht, Flug gestrichen:Ein "Bombenwitz" am Frankfurter Flughafen
Diesen Witz sollte man am Flughafen lieber sein lassen: Ein Mann machte bei der Kontrolle einen dummen Spruch und durfte danach nicht mitfliegen.
Da hatte wohl jemand morgens einen Clown gefrühstückt und das mit Folgen! Am Flughafen Frankfurt wurde ein Mann bei der Sicherheitskontrolle gefragt, was in seinem Thermobecher sei. Ein Test hatte zuvor nämlich angezeigt, dass darin Sprengstoff sein könnte. Die Mitarbeiter am Flughafen wollten also sicher sein und fragten nach. Der Mann antwortete: "Eine Bombe."
Quelle: IMAGO/Westend61/Andreas Arnold/dpa
Kein Spaß am Sicherheitscheck
Er meinte das wohl als Witz, aber über so etwas sollte man am Flughafen lieber keine Scherze machen! Später gab er zu, dass in dem Becher nur Bier war. Doch der Spaß hatte Folgen: Der Mann durfte nicht in die Türkei fliegen und die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn, weil er den öffentlichen Frieden gestört habe.
Also lieber merken: Witze über Bomben, besonders am Flughafen, sind gar nicht witzig.
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.