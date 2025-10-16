logo: Ein "Bombenwitz" am Frankfurter Flughafen

Kein Spaß am Sicherheitscheck

Er meinte das wohl als Witz, aber über so etwas sollte man am Flughafen lieber keine Scherze machen! Später gab er zu, dass in dem Becher nur Bier war. Doch der Spaß hatte Folgen: Der Mann durfte nicht in die Türkei fliegen und die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn, weil er den öffentlichen Frieden gestört habe.