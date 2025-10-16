logo!: Streit um den Wehrdienst - darum geht’s

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Neue Pläne für die Bundeswehr:Streit um den Wehrdienst - darum geht’s
Politikerinnen und Politiker sind sich einig: Die Bundeswehr braucht mehr Soldatinnen und Soldaten. Uneinig sind sie sich, wie das klappen soll!
Bis 2029 soll die Bundeswehr rund 30.000 neue Soldatinnen und Soldaten dazubekommen. Damit sich mehr junge Leute freiwillig melden, soll der Wehrdienst attraktiver werden, mit Sprachkursen, Führerschein-Zuschuss und besserer Bezahlung. Und außerdem soll es ein neues System geben, wie junge Menschen angesprochen werden.
Neue Pläne für die Bundeswehr - worum gestritten wird.
Quelle: Imago
Das ist der aktuelle Plan
Ab 2026 sollen nämlich alle, die 18 Jahre alt werden, einen Online-Fragebogen bekommen. Darin sollen sie angeben, ob sie sich einen Dienst bei der Bundeswehr vorstellen können.
Junge Männer müssen diesen Fragebogen ausfüllen, junge Frauen können, müssen aber nicht. So will die Regierung genauer erfahren, wie viele überhaupt infrage kommen und mehr Interesse am Wehrdienst wecken.
Ab 2027 sollen alle jungen Männer zur Musterung gehen. Das heißt, es soll geprüft werden, ob sie für den Wehrdienst geeignet sind. Danach sollten die Männer freiwillig entscheiden können, ob sie einen Wehrdienst machen möchten oder nicht.
Was die Streitpunkte sind
Wen das betrifft und was das überhaupt bedeutet.02.07.2025 | 1:34 min
Was meint ihr: Solltet ihr selbst entscheiden dürfen, ob ihr zur Bundeswehr geht – oder nicht?
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.
Aktuelle News
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
6 Kommentare
- …
Der Frage bogen ist gut 👍 aber das mit dem losen nicht so man sollte das freiwillig machen dürfen und nicht losen das ist doch total unfair!
- Hi
Ich finde es gut, so wie die es jetzt entschieden haben
- Thomas 12
Ich finde man sollte auf jeden Fall selber entscheiden können.
- Anni
Ich finde jeder sollte selber entscheiden ob er Wehrdienst leisten möchte oder nicht. LG Anni