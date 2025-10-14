Am Montag haben sich wichtige Politiker getroffen. Sie haben über den Friedensplan gesprochen, der für ein Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas sorgen soll. ⬇️

US-Präsident . Der war vorher noch nach Israel gereist, um dort eine Rede zu halten. Sein Besuch hatte aber viel länger gedauert als geplant. Das Treffen in Ägypten startete also erst mehrere Stunden später. Erst mal ging es los mit ... warten! Und zwar auf Donald Trump . Der war vorher noch nach Israel gereist, um dort eine Rede zu halten. Sein Besuch hatte aber viel länger gedauert als geplant. Das Treffen in Ägypten startete also erst mehrere Stunden später.

Darum haben alle auf Trump gewartet Krieg zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas im Gazastreifen zu vermitteln - also sozusagen zu schlichten. Vor allem machen das die USA unter Präsident Donald Trump. Er hatte Ende September einen Plan vorgestellt, der zum Frieden führen soll.



Nach vielen Gesprächen haben Israel und die Hamas einen Teil davon unterschrieben. Seitdem herrscht eine Waffenruhe und es wurden Geiseln und Gefangene ausgetauscht. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel

Die Politiker stellen sich für ein Foto auf. Vor ihnen steht das englische Wort "Peace" - das bedeutet "Frieden" auf deutsch. Quelle: action press/Suzanne Plunkett/PA Photos; ZDF

viele andere sehr wichtige Politiker aus der ganzen Welt dabei. Zum Beispiel auch der deutsche Bundeskanzler . Obwohl es um Israel und die Terrorgruppe Hamas ging, waren deren Vertreter allerdings nicht vor Ort. Bei dem Treffen waren neben Trump nochdabei. Zum Beispiel auch der deutsche Friedrich Merz . Obwohl es um Israel und die Terrorgruppe Hamas ging, waren deren Vertreter allerdings nicht vor Ort.

Stattdessen haben andere Länder der Welt gezeigt: Der Krieg zwischen Israel und der Hamas muss enden. Beide Seiten hatten vor wenigen Tagen den Friedensplan unterschrieben, aber nur einen Teil davon. Deshalb herrscht jetzt zwar eine Waffenruhe. Viele fragen sich aber, ob die halten kann.

Darum gings bei dem Treffen

wie es jetzt weitergeht. Es sind noch viele andere Fragen offen, zum Beispiel wie der Gazastreifen wieder aufgebaut werden soll. Durch den Krieg gibt es dort viel Zerstörung und die Bei dem Treffen ging es also unter anderem darum, was getan werden muss, damit die Kämpfe dauerhaft enden und. Es sind noch viele andere Fragen offen, zum Beispiel wie derwerden soll. Durch den Krieg gibt es dort viel Zerstörung und die Menschen, die dort leben, brauchen dringend Hilfe

Und was passiert jetzt?

Das Treffen in Ägypten hat noch nicht ausgereicht, um all die vielen Fragen zu klären. Jetzt sollen noch mehr schwierige Gespräche folgen, auch mit Israel und der Hamas. Noch ist nicht klar, ob die Waffenruhe hält oder die Kämpfe weitergehen.

