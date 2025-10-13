  3. Suche

Krieg zwischen Israel und Hamas: Israelische Geiseln frei

Krieg zwischen Israel und Hamas:Israelische Geiseln freigelassen

Im Krieg zwischen Israel und der Hamas ist etwas Bedeutendes passiert. Erfahrt hier mehr dazu! ⬇️

Am Montag ist etwas passiert, worauf viele lange gewartet haben: Die palästinensische Terrorgruppe Hamas hat die letzten 20 Geiseln freigelassen, die sie vor mehr als zwei Jahren gefangen nahm. Damals, am 7. Oktober 2023, überfiel die Hamas das Land Israel. Seitdem herrscht Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen (unten erfahrt ihr mehr dazu). Bei dem Überfall nahm die Hamas viele Menschen aus Israel gefangen und brachte sie gewaltsam in den Gazastreifen. Dort hielt sie die Menschen als Geiseln fest. Im Gegenzug für ihre Freilassung lässt Israel knapp 2.000 palästinensische Gefangene frei.

So kam es dazu

Der Austausch ist Teil eines Friedensplans, mit dem der Krieg beendet werden soll. Dieser Plan wurde Ende September von US-Präsident Donald Trump vorgestellt. Seitdem wurde darüber verhandelt. Dabei haben auch andere Länder wie Katar und Ägypten geholfen. Dem ersten Teil des Plans haben Israel und die Hamas zugestimmt. Vor wenigen Tagen ist außerdem eine Waffenruhe in Kraft getreten.
Warum die Lage trotzdem schwierig bleibt, könnt ihr hier nachlesen:

Wichtige Politiker treffen sich

Am Montag reiste US-Präsident Donald Trump zuerst nach Israel. Dort hielt er eine Rede, in der er unter anderem über den Friedensplan und die Zukunft in der Region sprach. Danach reiste er nach Ägypten, wo er sich mit mehreren wichtigen Politikern trifft. An dem Treffen nimmt unter anderem auch Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz teil. Gemeinsam wollen sie darüber sprechen, wie es jetzt weitergehen kann. Denn noch sind viele Fragen offen, zum Beispiel wie der Gazastreifen wieder aufgebaut werden soll. Durch den Krieg gibt es dort große Zerstörung. Trotzdem haben viele Menschen jetzt erst mal die Hoffnung auf einen langfristigen Frieden.
Den Konflikt in der Region gibt es schon seit langer Zeit. Hier erfahrt ihr, worum es geht:

