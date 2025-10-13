So kam es dazu

Wichtige Politiker treffen sich

Am Montag reiste US-Präsident Donald Trump zuerst nach Israel. Dort hielt er eine Rede, in der er unter anderem über den Friedensplan und die Zukunft in der Region sprach. Danach reiste er nach Ägypten, wo er sich mit mehreren wichtigen Politikern trifft. An dem Treffen nimmt unter anderem auch Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz teil. Gemeinsam wollen sie darüber sprechen, wie es jetzt weitergehen kann. Denn noch sind viele Fragen offen, zum Beispiel wie der Gazastreifen wieder aufgebaut werden soll. Durch den Krieg gibt es dort große Zerstörung. Trotzdem haben viele Menschen jetzt erst mal die Hoffnung auf einen langfristigen Frieden.