Am Montag ist etwas passiert, worauf viele lange gewartet haben: Die palästinensische Terrorgruppe Hamas hat die letzten 20 Geiseln freigelassen,
die sie vor mehr als zwei Jahren gefangen nahm. Damals, am 7. Oktober 2023
, überfiel die Hamas das Land Israel. Seitdem herrscht Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen (unten erfahrt ihr mehr dazu). Bei dem Überfall nahm die Hamas viele Menschen aus Israel gefangen und brachte sie gewaltsam in den Gazastreifen. Dort hielt sie die Menschen als Geiseln fest. Im Gegenzug für ihre Freilassung lässt Israel knapp 2.000 palästinensische Gefangene
frei.