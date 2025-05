logo!: Was sind erneuerbare Energien? - einfach erklärt

Die Kraft des Wassers wird in einem Wasserkraftwerk genutzt, um Strom herzustellen. Das Wasser fließt durch eine Turbine, so etwas ähnliches wie ein großes Rad, und bringt sie zum Drehen. Die Energie, die dabei entsteht, kann von einem Generator in Strom umgewandelt werden.



Manche Umweltschützer kritisieren, dass um ein Wasserkraftwerk zu bauen, oft die Natur an diesem Ort verändert wird. Wenn Wasser von einem Fluss in ein Kraftwerk fließt, können viele Fische zum Beispiel nicht mehr gut in dem Fluss leben.