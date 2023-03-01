logo!: Das bedeutet Energie

Atomenergie ist weder erneuerbar noch fossil. Sie entsteht durch Spaltung von Atomen. Also winzig kleinen Teilchen, die man mit dem bloßen Auge gar nicht sehen kann.



Vorteil: Während der Atomspaltung wird nur eine geringe Menge an klimaschädlichem CO2 ausgestoßen.



Nachteil: Der größte Nachteil ist die Gefahr von radioaktiver Strahlung, die in Atomkraftwerken entsteht. Radioaktive Strahlung ist für Menschen, Tiere und die Umwelt gefährlich. Sollte bei einem Unfall in einem Atomkraftwerk radioaktive Strahlung nach außen gelangen, kann das sehr gefährlich werden. Solche Unfälle sind aber extrem selten. Ein weiteres Problem ist, dass in Atomkraftwerken Atommüll entsteht. Auch dieser Atommüll ist radioaktiv - und das für viele tausend Jahre. Bisher gibt es keine Möglichkeit, diesen Atommüll sicher zu lagern. Denn Atommüll kann nicht wie zum Beispiel Plastikmüll einfach verbrannt oder recycelt werden und bleibt deshalb gefährlich.