  3. Suche
logo! - Startseite
logo! - Startseite
Übersicht

Weihnachten und Advent erklärt – alle Themen für Kinder

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Weihnachten und Advent

In der Adventszeit bereiten sich viele Menschen auf Weihnachten vor. Es wird gebacken, geschmückt und gefeiert. Alles, was ihr über das Weihnachtsfest und den Advent wissen wollt, gibt's hier auf einen Blick: Warum wir den Adventskranz anzünden, wer der Nikolaus und das Christkind sind, wie der Weihnachtsbaum entstanden ist und ob man sich überfressen kann. logo! erklärt euch die Geschichten, Bräuche und spannenden Fakten rund um das große Fest und hat natürlich auch einen Adventskalender für euch!

Advent, Advent ...

  1. Adventszeit

    Drei Fakten:Die Adventszeit

  2. Grafik Adventskranz
    1:10 min

    logo! erklärt:Der Brauch des Adventskranzes

Der logo!-Adventskalender

Die Geschichte der Weihnachtsmärkte
1:12 min

logo! erklärt:Die Geschichte der Weihnachtsmärkte

6. Dezember

  1. Nikolaus Grafik
    1:28 min

    logo! erklärt:Deshalb feiern wir den Nikolaustag!

  2. Nikolaus Geschichte
    mit Video

    Fakten zu dem Heiligen:Wer dieser Nikolaus eigentlich ist!

In der Weihnachtsbäckerei

  1. Grafik: Mit Süßigkeiten überfressen
    1:36 min

    logo! erklärt:Kann man sich überfressen?

Weihnachten im Christentum

Mehr Weihnachtswissen

5½ Fakten über Weihnachten
3:03 min

Weihnachtswissen:5½ Fakten über Weihnachten