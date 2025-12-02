Weihnachten und Advent

In der Adventszeit bereiten sich viele Menschen auf Weihnachten vor. Es wird gebacken, geschmückt und gefeiert. Alles, was ihr über das Weihnachtsfest und den Advent wissen wollt, gibt's hier auf einen Blick: Warum wir den Adventskranz anzünden, wer der Nikolaus und das Christkind sind, wie der Weihnachtsbaum entstanden ist und ob man sich überfressen kann. logo! erklärt euch die Geschichten, Bräuche und spannenden Fakten rund um das große Fest und hat natürlich auch einen Adventskalender für euch!