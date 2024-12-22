"Wiiiie, du hast noch keine Weihnachtsstimmung?“ von solchen Sätzen lassen wir uns schnell unter Druck setzen. Deswegen ist eins ganz wichtig: Es ist völlig okay, wenn ihr nicht mega in Weihnachtsstimmung seid! Das darf sein und ist überhaupt nicht schlimm. Statt euch Druck zu machen, fragt euch: Worauf freue ich mich die kommenden Tage? Vielleicht gibt es etwas total Leckeres zu essen? Vielleicht freut ihr euch darauf, wie jemand auf euer Geschenk reagieren wird? Oder vielleicht ist es einfach schön, richtig lange wach bleiben zu dürfen? Versucht euch darauf zu konzentrieren, statt euch Druck wegen der Weihnachtsstimmung zu machen.